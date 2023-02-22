Буданов назвав головні перемоги і поразки України за рік

За цей рік в України були як перемоги, так і поразки у війні з Росією. Найбільша з поразок – це Сєвєродонецьк.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, Збройні Сили України виправили усі поразки.

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Головні перемоги і поразки України за рік

Як розповів Буданов, перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи.

І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені,

– заявив очільник розвідки.

Серед перемог України – відкидання ворога з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон.

Коли будуть вирішальні бої війни

Також Кирило Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої у війні Росії проти України. Глава української розвідки заявив, що бойові дії наближаються до кінця.

Буданов запевнив, що в його прогнозах щодо закінчення війни нічого не змінилося. Він підтвердив, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої".