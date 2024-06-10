Потужні вибухи у Криму: хронологія 838 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 838 добу. Бійці Путіна не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на полі бою і міжнародній арені, чергові воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів – у матеріалі 24 Каналу.

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