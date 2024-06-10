Потужні вибухи у Криму: хронологія 838 дня війни
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 838 добу. Бійці Путіна не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про ситуацію на полі бою і міжнародній арені, чергові воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів – у матеріалі 24 Каналу.
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Александер Де Кроо оголосив про відставку. Відповідну заяву прем'єр Бельгії зробив після поразки його партії Open VLD на виборах. Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" селища Рижівка на Сумщині полком "Ахмат-Чечня". Місцева влада спростувала ці заяви, наголошуючи, що російських військових у Рижівці немає. Аналітики DeepState вказали, що ситуація в Рижівці залишається незмінною з 2022 року, оскільки село фактично є "сірою зоною". У Криму потужні вибухи охопили декілька районів, зокрема, Євпаторію та Красноперекопськ. Окупанти перекрили рух через Керченський міст. Попередньо, міг бути приліт по військовому об'єкту у селі Наумівка Сакського району. Ввечері 9 червня у столиці чоловік жбурнув гранату в бік житлового будинку. Одна жінка зазнала осколкового поранення. Проукраїнська Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. Однак, проросійські партії також отримали підтримку, зокрема, у Франції та Австрії.
Прем'єр Бельгії оголосив про відставку
Кадиров заявив про "захоплення" Рижівки на Сумщині: місцева влада прокоментувала
У Криму пролунали потужні вибухи
У Києві чоловік жбурнув гранату у багатоповерхівку: є постраждала
Вибори до Європарламенту
Александер Де Кроо оголосив про відставку. Відповідну заяву прем'єр Бельгії зробив після поразки його партії Open VLD на виборах.
Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" селища Рижівка на Сумщині полком "Ахмат-Чечня".
Місцева влада спростувала ці заяви, наголошуючи, що російських військових у Рижівці немає.
Аналітики DeepState вказали, що ситуація в Рижівці залишається незмінною з 2022 року, оскільки село фактично є "сірою зоною".
У Криму потужні вибухи охопили декілька районів, зокрема, Євпаторію та Красноперекопськ. Окупанти перекрили рух через Керченський міст.
Попередньо, міг бути приліт по військовому об'єкту у селі Наумівка Сакського району.
Ввечері 9 червня у столиці чоловік жбурнув гранату в бік житлового будинку. Одна жінка зазнала осколкового поранення.
Проукраїнська Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. Однак, проросійські партії також отримали підтримку, зокрема, у Франції та Австрії.