Росія влучила в лікарню Берислава, Зеленський в Іспанії: хронологія 589 дня війни

Українські захисники продовжують наступати та звільняти рідну землю від окупантів. Тим часом агресор далі тероризує мирне населення. У ніч на 5 жовтня російські військові вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

Про наслідки російської атаки, ситуацію на фронті та успіхи наших захисників, події на міжнародній арені та головні новини за 589 день повномасштабної війни пише 24 Канал.

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