Росія влучила в лікарню Берислава, Зеленський в Іспанії: хронологія 589 дня війни

5 жовтня 2023, 06:42
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Українські захисники продовжують наступати та звільняти рідну землю від окупантів. Тим часом агресор далі тероризує мирне населення. У ніч на 5 жовтня російські військові вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

Про наслідки російської атаки, ситуацію на фронті та успіхи наших захисників, події на міжнародній арені та головні новини за 589 день повномасштабної війни пише 24 Канал.

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15:00, 05 жовтня

5 жовтня дрони СБУ атакували електропідстанції у Курській області. Без світла залишилися  стратегічні об'єкти.

14:57, 05 жовтня

Росія прагне заморозити війну в Україні, аби відновити військовий потенціал до 2028 року. Потім вона планує здійснити агресію не лише проти України, але й проти країн Балтії. Про це заявив президент Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

14:20, 05 жовтня

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили перебіг нашого контрнаступу та першочергові оборонні потреби України. Також темою розмови був й наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони.

Прем'єрка Італії запевнила, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Зеленський подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси.

13:40, 05 жовтня

Головним завданням є зберегти єдність та отримати "щит" на зиму, – Зеленський

Володимир Зеленський на виступі перед журналістами в іспанській Гренаді наголосив, що наразі важливо зберігати єдність у Європі. Також зазначив, що Україна потребує захисту від російського свавілля. 

Для України важливо мати захисний щит взимку. Тому що взимку ми матимемо багато атак різними видами російських ракет, включаючи й іранські дрони,
– підкреслив Зеленський.

13:35, 05 жовтня

Окупанти влучили в лікарню у Бериславі

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що у Бериславі – пряме влучання в лікарню.

Повністю знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки".

Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію. Інформація уточнюється,
– підкреслив Прокудін.

Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Прокудіна

13:19, 05 жовтня

Варшава вперше отримала протиракетну оборону

Польща вперше отримала повноцінну протиракетну оборону на базі ЗРК Patriot. Відомо, що бойові чергування розпочнуться вже з 6 жовтня.

13:16, 05 жовтня

У президентки Словаччини пояснили призупинення допомоги Україні

Радниця Зузани Чапутової заявила, що наразі політичні партії, які, ймовірно, сформують уряд, виступають проти надання допомоги України. Однак, президента порушуватиме це питання.

13:11, 05 жовтня

Президент зустрівся з прем'єром Іспанії

Глава держави розповів, що мав результативну зустріч із прем'єром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. 

Також йшлося про надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору.

13:07, 05 жовтня

Зеленський прокоментував події в США щодо підтримки України

Володимир Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України.

Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати,
– заявив президент.

13:01, 05 жовтня

СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною

Співробітники СБУ затримали "смотрящого" за Вінниччиною. Він разом зі свою бандою тероризував мешканців регіону понад 10 років.

12:52, 05 жовтня

Росія щодня втрачає на Таврійському напрямку понад 500 бійців

Упродовж лише останніх 5 днів російські війська щодоби втрачають на Таврійському напрямку понад 250 бійців. Також за цей час у полон здалися близько 50 окупантів. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

12:47, 05 жовтня

Росіяни завдали 5 авіаударів у районі Берислава

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що ворог наніс 5 авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

12:34, 05 жовтня

Коли Україна зможе звільнити Крим

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк поділився прогнозом щодо деокупації півострова. На його думку, Сил оборони зможуть повернути Крим через 5 – 7 місяців.

12:30, 05 жовтня

Батьку Зеленського призначили довічну стипендію за заслуги у сфері вищої освіти.

12:13, 05 жовтня

У Стамбулі пройде міжнародний саміт для досягнення миру в Україні

У жовтні в Туреччині відбудеться міжнародна зустріч для обговорення досягнення миру в Україні. На саміт мають прибути радники з нацбезпеки різних країн.

11:50, 05 жовтня

Зеленський вважає, що російська опозиція бездієва

Росіяни мають зробити щось конкретне, щоб змінити ситуацію у своїй країні. Однак, вони нічого не хочуть про це чути, заявив Володимир Зеленський.

11:45, 05 жовтня

Партизани проникнули в оборонні траншеї в Феодосії

Агенти "Атеш" успішно проникли на фортифікаційні споруди росіян, які розташовані неподалік селища Приморське, що біля Феодосії.. Окупанти копають окопи та розміщують на півострові так звані "зуби дракона".

11:45, 05 жовтня

Путіна привітали з днем народження портретом Бандери

У російській школі Путіна привітали з днем народження портретом молодого Степана Бандери. Його світлина з'явилася на привітальних плакатах не просто так. Це сталося завдяки білоруському пранкеру Владиславу Бохану. Він зумів вплинути на російських вчителів з Калузької області. 

11:26, 05 жовтня

У Повітряних силах прокоментували нічну атаку ворога

У Повітряних силах прокоментували нічну атаку окупантів на Україну. Речник зауважив, що дрони летіли з Чауди. Було зафіксовано 29 "Шахедів".

У нас типові ночі і типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони й перебувають. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ, тобто північ від нашої країни,
– розповів Юрій Ігнат.

 

11:00, 05 жовтня

В районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої

За минулу добу окупанти 489 разів обстріляли позиції наших захисників на Бахмутському напрямку. Відбулося 10 бойових зіткнень. У районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої.

Начальник пресслужби Східного угруповання війську Ілля Євлаш розповів, що нашим воїнам вдалося ліквідувати ще 178 загарбників. Окрім того, знищити багато ворожої техніки.

10:20, 05 жовтня

Данілов відреагував на рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні

Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі.

Те, що ми сьогодні бачимо – це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію,
– підкреслив посадовець.

10:17, 05 жовтня

Носій ракет з'явився в Азовському морі

В Азовському морі з'явився ракетоносій "Калібрів". Однак, він розряджений, зазначив речник ВМС.

10:17, 05 жовтня

Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони

Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони. Йдеться про Гаврилюка Івана Юрійовича, Гайдера Станіслава Мечеславовича та Кліменкова Дмитра Олеговича.

10:14, 05 жовтня

Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді

Президент України 5 жовтня прибув до Гранади, що в Іспанії. Він бере участь у саміті Європейської політичної спільноти. Глава держави анонсував роботу в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі.

Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати,
– підкреслив Зеленський.

10:06, 05 жовтня

Внаслідок обстрілу Херсона загинули 2 людини

Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Херсон. Попередньо, загинуло 2 людей. Серед них комунальник, який обрізав дерева.

09:56, 05 жовтня

Німеччина передасть Україні системи ППО для захисту зернових шляхів

Німецький уряд планує надати українській армії нові системи протиповітряної оборони. Зокрема, ці комплекси будуть захищати зернові шляхи від імовірних атак окупантів. За даними Bloomberg, це озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. 

09:48, 05 жовтня

Генсек Червоного Хреста Білорусі вихвалявся викраденням українських дітей

У Червоному Хресті вимагають відсторонення генерального секретаря білоруського осередку організації Дмітрія Шевцова. Внутрішнє розслідування засвідчило, що він порушив політику добросовісності та головні принципи руху. 

Видання Independent стверджувало, що Шевцов викликав міжнародне обурення через те, що вихвалявся "здобутками" у переправленні українських дітей з ТОТ до Білорусі.

Однак у МФТЧХіЧП "не змогли встановити" причетності білоруського генсека Червоного Хреста до депортації неповнолітніх українців.

09:31, 05 жовтня

У ВМС прокоментували захист росіянами Кримського мосту

Речник ВМС розповів, що окупанти постійно роблять різні заходи, щоб захистити Кримський міст. Вони вже побудували так звану "систему охорони".

Це стосується протиповітряної оборони і зараз, наприклад, є угрупування 5 кораблів і 4 катерів морської охорони ФСБ Росії, щоб охороняти цей об'єкт,
– зазначив Дмитро Плетенчук.

Він наголосив: все, що могли зробити окупанти, вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями.

09:20, 05 жовтня

На Кіровоградщині ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Очільник Кіровоградської ОВА розповів, що цієї ночі агресор атакував область дронами. 

Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих,
– зазначив Андрій Райкович.

09:17, 05 жовтня

На Київщині "замінували" школи

5 жовтня на електронні адреси шкіл у Київській області надійшов анонімний лист про "замінування". Поліцейські вже перевіряють інформацію щодо можливої загрози.

09:00, 05 жовтня

Росія готується до сценарію масштабного міжнародного конфлікту

За даними британської розвідки, Росія проводить щорічні навчання цивільної оборони на більшій території країни за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту. 

Навіть з огляду на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці,
– наголосили в розвідці.

08:58, 05 жовтня

Данілов прокоментував "ядерну" ідею Симоньян

Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром, щоб "вивести з ладу супутники й радіоелектроніку". Секретар РНБО наголосив, що ця ідея не зможе зламати ту систему, яка наразі існує у світі. 

Можу сказати, що це повна нісенітниця. Що б вони там не робили, воно так не працює,
– підкреслив Данілов.

08:49, 05 жовтня

Україна може отримати 300 мільярдів доларів активів Росії

США та ЄС шукають юридичні підстави, щоб спрямувати заморожені російські активи Україні. Йдеться про 300 мільярдів доларів, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

08:08, 05 жовтня

Словаччина підготувала військову допомогу Україні, але після виборів "притримала" її

Уряд Словаччини хотів надіслати новий пакет військової допомоги Україні. Однак, проти такого рішення виступила президентка країни Зузана Чапутова. Зокрема, своє рішення вона пов'язала з результатами виборів до парламенту, де переміг антиукраїнський політик Роберт Фіцо. Тому наразі цю допомогу не передадуть.

08:05, 05 жовтня

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 580 окупантів. Втрати агресора вже перевищили 280 тисяч бійців.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:24, 05 жовтня

Росія перекинула частину кораблів до Новоросійська

Російські загарбники перекинули 14 кораблів Чорноморського флоту з анексованого Севастополя до Краснодарського краю. Зокрема, в Новоросійськ. Про це свідчать супутникові знімки.

У Силах оборони Півдня зазначили, що загарбники намагаються виміряти, наскільки це буде безпечною зоною для перебування їхніх кораблів.

07:18, 05 жовтня

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що:

  • протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень;
  • ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення;
  • під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Росіяни проводять активну диверсійну діяльність. нарощують щільність мінно-вибухових загороджень в Бєлгородській області;
  • на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області;
  • На Лиманському – відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області;
  • на Бахмутському загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Успіху не мали;
  • Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;
  • агресор без успіху намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки;
  • на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області;
  •  на Запорізькому Сили оборони успішно відбили атаки в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного;
  • Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога;
  • на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника;
  • протягом минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;
  • підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та складу боєприпасів.
07:18, 05 жовтня

Скільки "Шахедів" ворог запустив цієї ночі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА. ППО збила 24 "Шахеди".

07:14, 05 жовтня

Буданов відреагував на напад на поліцейських у Харкові

У Харкові 29 вересня стався напад, імовірно, бійців спецпідрозділу Kraken на поліцейських на одному з блокпостів. Цей інцидент розкритикував очільник ГУР МО.

Кирило Буданов наголосив, що подібні сутички є неприпустимими для українських військових та правоохоронців. Також нагадав, що ворог у нашої держави лише один і він перебуває ззовні.

07:13, 05 жовтня

Окупанти обстрілюють Херсон

Начальник МВА повідомив, що у прибережних районах Херсона прозвучала серія вибухів. Російська армія веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.

07:08, 05 жовтня

Росія може атакувати мінами цивільні судна

У МЗС Великої Британії з посиланням на розвідку заявили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі.  Зокрема, йдеться про встановлення мін на підходах до українських портів.

У розвідці зазначають, що агресор намагатиметься атакувати цивільні судна, які прямують через український "гуманітарний коридор". Таким чином ворог перешкоджатиме експорту зерна.

07:00, 05 жовтня

Окупанти скаржаться на "атаку БпЛА" в Курській області

РосЗМІ повідомляють, що нібито вночі 5 жовтня "дрони атакували об'єкти інфраструктури" одразу у кількох районах Курської області. Пишуть, що 67 населених пунктів нібито залишилися без світла.

 

06:43, 05 жовтня

Осінньо-зимова погода не зупинить контрнаступ ЗСУ

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, як проходитимуть наступальні дії Сил оброи восени та взимку 2023 – 2024 років. Експерти вважають, що погодні умови можуть сповільнити просування. Однак, контрнаступ не зупиниться, переконані в ISW. 

06:31, 05 жовтня

Росія збільшує ймовірність радіаційної аварії на ЗАЕС

Російські загарбники збільшують ймовірність радіаційної аварії на ЗАЕС. Вони перевели четвертий енергоблок у "гарячий зупин".

Тим часом енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії,
– наголосив очільник "Енергоатому" Петро Котін.

04:28, 05 жовтня

Окупанти панічно укріплюються на Запорізькому напрямку

Загарбники будують масштабні фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку. Також підвозять військові частини й перекидають техніку.

Крім того, росіяни укріплюються на кілька поверхів під землею. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

01:50, 05 жовтня

Вибухи у Кропивницькому

У Кропивницькому лунали вибухи. Напередодні в Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА.

01:49, 05 жовтня

9 – українці: усіх жертв аварії біля Венеції ідентифікували

Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували. 

Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, 9 українців.

01:33, 05 жовтня

На Полтавщині прогриміли вибухи: ворог вдарив по Миргороду

У Миргороді під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У мережі зазначили, що, ймовірно, місто на Полтавщині окупанти атакували ракетами типу "Іскандер-К".

00:59, 05 жовтня

Зеленський прокоментував перемовини з Путіним

Росію не цікавить мир. Путін блокуватиме будь-яку угоду. Про це заявив Володимир Зеленський.

Глава держави відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією. Президент нагадав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру.

Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду,
– підкреслив український лідер.

00:16, 05 жовтня

Патрульна з Дніпра пояснила, чому її напарник вистелив у чоловіка

Напарниця поліцейського, який вистрелив у Джумбері Сілогаву, розповіла про причини використання зброї. 

Він (Сілогава – 24 Канал) намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли,
– зазначила патрульна.

00:12, 05 жовтня

Окупанти запустили черговий фейк про Україну

Російські пропагандисти пишуть, що до лав Сил оборони нібито "призиватимуть чоловіків старше 60 років". Це – маніпуляція.

У законопроєкті, на який посилаються росЗМІ, насправді йдеться про військових з високим рівнем професійної підготовки, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров'я, пояснили фактчекери зі StopFake.

Окрім того, право залишитися в ЗСУ довше за встановлений законом термін буде надано лише тим військовим, хто сам виявить таке бажання.

 

Автор: Юлія Лобурак