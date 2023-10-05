Росія влучила в лікарню Берислава, Зеленський в Іспанії: хронологія 589 дня війни
Українські захисники продовжують наступати та звільняти рідну землю від окупантів. Тим часом агресор далі тероризує мирне населення. У ніч на 5 жовтня російські військові вкотре атакували Україну дронами та ракетами.
Про наслідки російської атаки, ситуацію на фронті та успіхи наших захисників, події на міжнародній арені та головні новини за 589 день повномасштабної війни пише 24 Канал.
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5 жовтня дрони СБУ атакували електропідстанції у Курській області. Без світла залишилися стратегічні об'єкти. Росія прагне заморозити війну в Україні, аби відновити військовий потенціал до 2028 року. Потім вона планує здійснити агресію не лише проти України, але й проти країн Балтії. Про це заявив президент Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти. Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили перебіг нашого контрнаступу та першочергові оборонні потреби України. Також темою розмови був й наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони. Прем'єрка Італії запевнила, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Зеленський подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси. Володимир Зеленський на виступі перед журналістами в іспанській Гренаді наголосив, що наразі важливо зберігати єдність у Європі. Також зазначив, що Україна потребує захисту від російського свавілля. Для України важливо мати захисний щит взимку. Тому що взимку ми матимемо багато атак різними видами російських ракет, включаючи й іранські дрони, Очільник Херсонської ОВА повідомив, що у Бериславі – пряме влучання в лікарню. Повністю знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію. Інформація уточнюється, Польща вперше отримала повноцінну протиракетну оборону на базі ЗРК Patriot. Відомо, що бойові чергування розпочнуться вже з 6 жовтня. Радниця Зузани Чапутової заявила, що наразі політичні партії, які, ймовірно, сформують уряд, виступають проти надання допомоги України. Однак, президента порушуватиме це питання. Глава держави розповів, що мав результативну зустріч із прем'єром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Також йшлося про надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору. Володимир Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України. Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати, Співробітники СБУ затримали "смотрящого" за Вінниччиною. Він разом зі свою бандою тероризував мешканців регіону понад 10 років. Упродовж лише останніх 5 днів російські війська щодоби втрачають на Таврійському напрямку понад 250 бійців. Також за цей час у полон здалися близько 50 окупантів. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Очільник Херсонської ОВА повідомив, що ворог наніс 5 авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк поділився прогнозом щодо деокупації півострова. На його думку, Сил оборони зможуть повернути Крим через 5 – 7 місяців. Батьку Зеленського призначили довічну стипендію за заслуги у сфері вищої освіти. У жовтні в Туреччині відбудеться міжнародна зустріч для обговорення досягнення миру в Україні. На саміт мають прибути радники з нацбезпеки різних країн. Росіяни мають зробити щось конкретне, щоб змінити ситуацію у своїй країні. Однак, вони нічого не хочуть про це чути, заявив Володимир Зеленський. Агенти "Атеш" успішно проникли на фортифікаційні споруди росіян, які розташовані неподалік селища Приморське, що біля Феодосії.. Окупанти копають окопи та розміщують на півострові так звані "зуби дракона". У російській школі Путіна привітали з днем народження портретом молодого Степана Бандери. Його світлина з'явилася на привітальних плакатах не просто так. Це сталося завдяки білоруському пранкеру Владиславу Бохану. Він зумів вплинути на російських вчителів з Калузької області. У Повітряних силах прокоментували нічну атаку окупантів на Україну. Речник зауважив, що дрони летіли з Чауди. Було зафіксовано 29 "Шахедів". У нас типові ночі і типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони й перебувають. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ, тобто північ від нашої країни, За минулу добу окупанти 489 разів обстріляли позиції наших захисників на Бахмутському напрямку. Відбулося 10 бойових зіткнень. У районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої. Начальник пресслужби Східного угруповання війську Ілля Євлаш розповів, що нашим воїнам вдалося ліквідувати ще 178 загарбників. Окрім того, знищити багато ворожої техніки. Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі. 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Тим часом енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний". Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії, Загарбники будують масштабні фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку. Також підвозять військові частини й перекидають техніку. Крім того, росіяни укріплюються на кілька поверхів під землею. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. У Кропивницькому лунали вибухи. Напередодні в Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА. Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували. Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, 9 українців. У Миргороді під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У мережі зазначили, що, ймовірно, місто на Полтавщині окупанти атакували ракетами типу "Іскандер-К". Росію не цікавить мир. Путін блокуватиме будь-яку угоду. Про це заявив Володимир Зеленський. Глава держави відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією. Президент нагадав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру. Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду, Напарниця поліцейського, який вистрелив у Джумбері Сілогаву, розповіла про причини використання зброї. Він (Сілогава – 24 Канал) намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли, Російські пропагандисти пишуть, що до лав Сил оборони нібито "призиватимуть чоловіків старше 60 років". Це – маніпуляція. У законопроєкті, на який посилаються росЗМІ, насправді йдеться про військових з високим рівнем професійної підготовки, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров'я, пояснили фактчекери зі StopFake. Окрім того, право залишитися в ЗСУ довше за встановлений законом термін буде надано лише тим військовим, хто сам виявить таке бажання.
Головним завданням є зберегти єдність та отримати "щит" на зиму, – Зеленський
– підкреслив Зеленський.
Окупанти влучили в лікарню у Бериславі
– підкреслив Прокудін.
Варшава вперше отримала протиракетну оборону
У президентки Словаччини пояснили призупинення допомоги Україні
Президент зустрівся з прем'єром Іспанії
Зеленський прокоментував події в США щодо підтримки України
– заявив президент.
СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною
Росія щодня втрачає на Таврійському напрямку понад 500 бійців
Росіяни завдали 5 авіаударів у районі Берислава
Коли Україна зможе звільнити Крим
У Стамбулі пройде міжнародний саміт для досягнення миру в Україні
Зеленський вважає, що російська опозиція бездієва
Партизани проникнули в оборонні траншеї в Феодосії
Путіна привітали з днем народження портретом Бандери
У Повітряних силах прокоментували нічну атаку ворога
– розповів Юрій Ігнат.
В районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої
Данілов відреагував на рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні
– підкреслив посадовець.
Носій ракет з'явився в Азовському морі
Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони
Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді
– підкреслив Зеленський.
Внаслідок обстрілу Херсона загинули 2 людини
Німеччина передасть Україні системи ППО для захисту зернових шляхів
Генсек Червоного Хреста Білорусі вихвалявся викраденням українських дітей
У ВМС прокоментували захист росіянами Кримського мосту
– зазначив Дмитро Плетенчук.
На Кіровоградщині ворог влучив в об'єкт інфраструктури
– зазначив Андрій Райкович.
На Київщині "замінували" школи
Росія готується до сценарію масштабного міжнародного конфлікту
– наголосили в розвідці.
Данілов прокоментував "ядерну" ідею Симоньян
– підкреслив Данілов.
Україна може отримати 300 мільярдів доларів активів Росії
Словаччина підготувала військову допомогу Україні, але після виборів "притримала" її
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
Росія перекинула частину кораблів до Новоросійська
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Скільки "Шахедів" ворог запустив цієї ночі
Буданов відреагував на напад на поліцейських у Харкові
Окупанти обстрілюють Херсон
Росія може атакувати мінами цивільні судна
Окупанти скаржаться на "атаку БпЛА" в Курській області
Осінньо-зимова погода не зупинить контрнаступ ЗСУ
Росія збільшує ймовірність радіаційної аварії на ЗАЕС
– наголосив очільник "Енергоатому" Петро Котін.
Окупанти панічно укріплюються на Запорізькому напрямку
Вибухи у Кропивницькому
9 – українці: усіх жертв аварії біля Венеції ідентифікували
На Полтавщині прогриміли вибухи: ворог вдарив по Миргороду
Зеленський прокоментував перемовини з Путіним
– підкреслив український лідер.
Патрульна з Дніпра пояснила, чому її напарник вистелив у чоловіка
– зазначила патрульна.
Окупанти запустили черговий фейк про Україну
5 жовтня дрони СБУ атакували електропідстанції у Курській області. Без світла залишилися стратегічні об'єкти.
Росія прагне заморозити війну в Україні, аби відновити військовий потенціал до 2028 року. Потім вона планує здійснити агресію не лише проти України, але й проти країн Балтії. Про це заявив президент Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили перебіг нашого контрнаступу та першочергові оборонні потреби України. Також темою розмови був й наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони.
Прем'єрка Італії запевнила, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Зеленський подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси.
Володимир Зеленський на виступі перед журналістами в іспанській Гренаді наголосив, що наразі важливо зберігати єдність у Європі. Також зазначив, що Україна потребує захисту від російського свавілля.
Для України важливо мати захисний щит взимку. Тому що взимку ми матимемо багато атак різними видами російських ракет, включаючи й іранські дрони,
Очільник Херсонської ОВА повідомив, що у Бериславі – пряме влучання в лікарню.
Повністю знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки".
Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію. Інформація уточнюється,
Польща вперше отримала повноцінну протиракетну оборону на базі ЗРК Patriot. Відомо, що бойові чергування розпочнуться вже з 6 жовтня.
Радниця Зузани Чапутової заявила, що наразі політичні партії, які, ймовірно, сформують уряд, виступають проти надання допомоги України. Однак, президента порушуватиме це питання.
Глава держави розповів, що мав результативну зустріч із прем'єром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.
Також йшлося про надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору.
Володимир Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України.
Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати,
Співробітники СБУ затримали "смотрящого" за Вінниччиною. Він разом зі свою бандою тероризував мешканців регіону понад 10 років.
Упродовж лише останніх 5 днів російські війська щодоби втрачають на Таврійському напрямку понад 250 бійців. Також за цей час у полон здалися близько 50 окупантів. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.
Очільник Херсонської ОВА повідомив, що ворог наніс 5 авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк поділився прогнозом щодо деокупації півострова. На його думку, Сил оборони зможуть повернути Крим через 5 – 7 місяців.
Батьку Зеленського призначили довічну стипендію за заслуги у сфері вищої освіти.
У жовтні в Туреччині відбудеться міжнародна зустріч для обговорення досягнення миру в Україні. На саміт мають прибути радники з нацбезпеки різних країн.
Росіяни мають зробити щось конкретне, щоб змінити ситуацію у своїй країні. Однак, вони нічого не хочуть про це чути, заявив Володимир Зеленський.
Агенти "Атеш" успішно проникли на фортифікаційні споруди росіян, які розташовані неподалік селища Приморське, що біля Феодосії.. Окупанти копають окопи та розміщують на півострові так звані "зуби дракона".
У російській школі Путіна привітали з днем народження портретом молодого Степана Бандери. Його світлина з'явилася на привітальних плакатах не просто так. Це сталося завдяки білоруському пранкеру Владиславу Бохану. Він зумів вплинути на російських вчителів з Калузької області.
У Повітряних силах прокоментували нічну атаку окупантів на Україну. Речник зауважив, що дрони летіли з Чауди. Було зафіксовано 29 "Шахедів".
У нас типові ночі і типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони й перебувають. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ, тобто північ від нашої країни,
За минулу добу окупанти 489 разів обстріляли позиції наших захисників на Бахмутському напрямку. Відбулося 10 бойових зіткнень. У районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої.
Начальник пресслужби Східного угруповання війську Ілля Євлаш розповів, що нашим воїнам вдалося ліквідувати ще 178 загарбників. Окрім того, знищити багато ворожої техніки.
Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі.
Те, що ми сьогодні бачимо – це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію,
В Азовському морі з'явився ракетоносій "Калібрів". Однак, він розряджений, зазначив речник ВМС.
Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони. Йдеться про Гаврилюка Івана Юрійовича, Гайдера Станіслава Мечеславовича та Кліменкова Дмитра Олеговича.
Президент України 5 жовтня прибув до Гранади, що в Іспанії. Він бере участь у саміті Європейської політичної спільноти. Глава держави анонсував роботу в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі.
Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати,
Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Херсон. Попередньо, загинуло 2 людей. Серед них комунальник, який обрізав дерева.
Німецький уряд планує надати українській армії нові системи протиповітряної оборони. Зокрема, ці комплекси будуть захищати зернові шляхи від імовірних атак окупантів. За даними Bloomberg, це озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року.
У Червоному Хресті вимагають відсторонення генерального секретаря білоруського осередку організації Дмітрія Шевцова. Внутрішнє розслідування засвідчило, що він порушив політику добросовісності та головні принципи руху.
Видання Independent стверджувало, що Шевцов викликав міжнародне обурення через те, що вихвалявся "здобутками" у переправленні українських дітей з ТОТ до Білорусі.
Однак у МФТЧХіЧП "не змогли встановити" причетності білоруського генсека Червоного Хреста до депортації неповнолітніх українців.
Речник ВМС розповів, що окупанти постійно роблять різні заходи, щоб захистити Кримський міст. Вони вже побудували так звану "систему охорони".
Це стосується протиповітряної оборони і зараз, наприклад, є угрупування 5 кораблів і 4 катерів морської охорони ФСБ Росії, щоб охороняти цей об'єкт,
Він наголосив: все, що могли зробити окупанти, вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями.
Очільник Кіровоградської ОВА розповів, що цієї ночі агресор атакував область дронами.
Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих,
5 жовтня на електронні адреси шкіл у Київській області надійшов анонімний лист про "замінування". Поліцейські вже перевіряють інформацію щодо можливої загрози.
За даними британської розвідки, Росія проводить щорічні навчання цивільної оборони на більшій території країни за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту.
Навіть з огляду на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці,
Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром, щоб "вивести з ладу супутники й радіоелектроніку". Секретар РНБО наголосив, що ця ідея не зможе зламати ту систему, яка наразі існує у світі.
Можу сказати, що це повна нісенітниця. Що б вони там не робили, воно так не працює,
США та ЄС шукають юридичні підстави, щоб спрямувати заморожені російські активи Україні. Йдеться про 300 мільярдів доларів, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.
Уряд Словаччини хотів надіслати новий пакет військової допомоги Україні. Однак, проти такого рішення виступила президентка країни Зузана Чапутова. Зокрема, своє рішення вона пов'язала з результатами виборів до парламенту, де переміг антиукраїнський політик Роберт Фіцо. Тому наразі цю допомогу не передадуть.
Російські загарбники перекинули 14 кораблів Чорноморського флоту з анексованого Севастополя до Краснодарського краю. Зокрема, в Новоросійськ. Про це свідчать супутникові знімки.
У Силах оборони Півдня зазначили, що загарбники намагаються виміряти, наскільки це буде безпечною зоною для перебування їхніх кораблів.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що:
У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА. ППО збила 24 "Шахеди".
У Харкові 29 вересня стався напад, імовірно, бійців спецпідрозділу Kraken на поліцейських на одному з блокпостів. Цей інцидент розкритикував очільник ГУР МО.
Кирило Буданов наголосив, що подібні сутички є неприпустимими для українських військових та правоохоронців. Також нагадав, що ворог у нашої держави лише один і він перебуває ззовні.
Начальник МВА повідомив, що у прибережних районах Херсона прозвучала серія вибухів. Російська армія веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.
У МЗС Великої Британії з посиланням на розвідку заявили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі. Зокрема, йдеться про встановлення мін на підходах до українських портів.
У розвідці зазначають, що агресор намагатиметься атакувати цивільні судна, які прямують через український "гуманітарний коридор". Таким чином ворог перешкоджатиме експорту зерна.
РосЗМІ повідомляють, що нібито вночі 5 жовтня "дрони атакували об'єкти інфраструктури" одразу у кількох районах Курської області. Пишуть, що 67 населених пунктів нібито залишилися без світла.
Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, як проходитимуть наступальні дії Сил оброи восени та взимку 2023 – 2024 років. Експерти вважають, що погодні умови можуть сповільнити просування. Однак, контрнаступ не зупиниться, переконані в ISW.
Російські загарбники збільшують ймовірність радіаційної аварії на ЗАЕС. Вони перевели четвертий енергоблок у "гарячий зупин".
Тим часом енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".
Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії,
Загарбники будують масштабні фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку. Також підвозять військові частини й перекидають техніку.
Крім того, росіяни укріплюються на кілька поверхів під землею. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
У Кропивницькому лунали вибухи. Напередодні в Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА.
Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували.
Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, 9 українців.
У Миргороді під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У мережі зазначили, що, ймовірно, місто на Полтавщині окупанти атакували ракетами типу "Іскандер-К".
Росію не цікавить мир. Путін блокуватиме будь-яку угоду. Про це заявив Володимир Зеленський.
Глава держави відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією. Президент нагадав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру.
Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду,
Напарниця поліцейського, який вистрелив у Джумбері Сілогаву, розповіла про причини використання зброї.
Він (Сілогава – 24 Канал) намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли,
Російські пропагандисти пишуть, що до лав Сил оборони нібито "призиватимуть чоловіків старше 60 років". Це – маніпуляція.
У законопроєкті, на який посилаються росЗМІ, насправді йдеться про військових з високим рівнем професійної підготовки, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров'я, пояснили фактчекери зі StopFake.
Окрім того, право залишитися в ЗСУ довше за встановлений законом термін буде надано лише тим військовим, хто сам виявить таке бажання.