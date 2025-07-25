Атака дронів по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1248 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1248 днів. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА. Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Серія вибухів пролунала над Невинномиськом Ставропольскому краю Росії у ніч проти 25 липня. Перед цим у регіоні оголосили загрозу дронів. Також гучно було у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї. Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Про вибухи у Павлограді або районі в мережі написали о 02:14. Уже через 20 хвилин також їх чули в обласному центрі. Повторні вибухи прогриміли у Дніпрі близько 02:42 і 02:45. Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів. У ніч на 25 липня потужні вибухи прогриміли у Таганрозі та Новочеркаську Ростовської області Росії. У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали. У ніч на 25 липня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Жителі Тамбова заявляють про атаку БпЛА
Дрони атакують різні регіони Росії
У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи
Росіяни знову скаржаться на вибухи у Таганрозі й Новочеркаську
У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.
Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників.
Серія вибухів пролунала над Невинномиськом Ставропольскому краю Росії у ніч проти 25 липня. Перед цим у регіоні оголосили загрозу дронів. Також гучно було у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї.
Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає.
Про вибухи у Павлограді або районі в мережі написали о 02:14. Уже через 20 хвилин також їх чули в обласному центрі. Повторні вибухи прогриміли у Дніпрі близько 02:42 і 02:45.
Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
У ніч на 25 липня потужні вибухи прогриміли у Таганрозі та Новочеркаську Ростовської області Росії.
У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали.
У ніч на 25 липня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.
У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.