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24 Канал Новини України Вибухи в Росії та окупованому Донецьку, просування ворога на фронті: хронологія 1252 дня війни
29 липня, 06:31
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Вибухи в Росії та окупованому Донецьку, просування ворога на фронті: хронологія 1252 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1252 день. Росія не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 липня, повідомляє 24 Канал.

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05:42, 29 липня

На Харківщині прогриміли вибухи

О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди".

Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила

03:16, 29 липня

Окупанти бідкаються на атаку дронів у Ростовській області

У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області.

Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме. 

01:53, 29 липня

В ЦПД відреагував на вибухи в окупованому Донецьку

Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході, 
– написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

01:07, 29 липня

Окупанти просунулися на Донеччині

Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня.

Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці,
– зазначили у DeepState.

00:59, 29 липня

Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.

 

00:26, 29 липня

У Донецьку потужні вибухи

Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.

 