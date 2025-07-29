Вибухи в Росії та окупованому Донецьку, просування ворога на фронті: хронологія 1252 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1252 день. Росія не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 липня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Окупанти просунулися на Донеччині: оновлена мапа DeepState