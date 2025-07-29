Вибухи в Росії та окупованому Донецьку, просування ворога на фронті: хронологія 1252 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1252 день. Росія не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 липня, повідомляє 24 Канал.
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О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди". Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області. Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме. Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході, Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня. Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці, Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.
На Харківщині прогриміли вибухи
Окупанти бідкаються на атаку дронів у Ростовській області
В ЦПД відреагував на вибухи в окупованому Донецьку
– написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Окупанти просунулися на Донеччині
– зазначили у DeepState.
У Донецьку потужні вибухи
О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди".
Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила
У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області.
Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме.
Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході,
Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня.
Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці,
Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.
Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.