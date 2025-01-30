У ЗСУ розповіли, як часто ворог штурмує на “Жигулях”

Інколи російські окупанти додумуються їхати на штурм на "Жигулях". Щоправда, це відбувається не на усіх ділянках фронту.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант батальйону Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сідий), зауваживши, що російські окупанти використовують час від часу різні "тарадайки".

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Чи часто вони використовують "Жигулі"

Як зазначив військовий, за увесь час повномасштабної війни Сили оборони України спалили колосальну кількість броньованої техніки окупантів. На деяких ділянках у них може бути нестача такої "броні", тому в діло йдуть навіть "Жигулі".

"Броні" було спалено дуже багато. У них час від часу є накати на техніці. Але це більше така легкоброньована. Є танки, які використовують як трали. Є різні багі та квадроцикли. Накат з "Жигулів" ми ще не бачили. Можливо, у тих окупантів, які біля нас, ще є певний запас техніки,

– розповів військовий.

Звісно, російська піхота використовує різні "драндулети" для логістики. Однак на ділянці фронту, де воює Сідий, загарбники ще не застосовували Жигулі" для штурмів.

Додамо, з початку повномасштабної війни Росія втратила 20597 бойових броньованих машин. Також Сили оборони України вже знищили понад 834 тисячі російських окупантів.