"Химери" з 20 ОБСП гарантують ліквідацію кожному окупанту: гаряче відео роботи захисників

Захисники з підрозділу "Химери" 20 окремого батальйону спецпризначення "Україна" продовжують працювати на Времіївському напрямку. За останню добу, бійці знищили кілька одиниць техніки та особового складу ворога.

"Химери" також зазначили, що окупантам, які вторглися на територію нашої держави, не варто чекати милості. Про це військові 20 ОБСП написали у своєму телеграм-каналі.

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Як "Химери" з 20 ОБСП працюють по окупантах

Бійці з підрозділу "Химери" 20 окремого батальйону спецпризначення "Україна" окремої президентської бригади зазначили, що за добу мали успіх у понад 10 одиниць знищеної ворожої техніки та десятках утилізованих піхотинців армії окупантів.

Ці дії наші захисники провели на Времіївському напрямку і лише за один вечір відбиття російських штурмів.

"Химери" 20 ОБСП гарантують смерть кожному окупанту,

– зазначили військові.

Також бійці показали роботу операторів БпЛА підрозділу "Химер" по ворожих військах. Захисники точно втрапляють у цілі та знищують окупантів.

Як підрозділ "Химери" працює по росіянах на Времіївському напрямку / Відео 20 ОБСП

Зверніть увагу! Ви можете підтримати захисників з 20 окремого батальйону спецпризначення у боротьбі проти загарбників. Наразі захисники збирають гроші для виготовлення бойової частини FPV-дронів для знищення ворога їхніми пілотами.



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