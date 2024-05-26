Знищив 2 ракети й 4 безпілотники з ПЗРК за менш ніж рік: історія військовослужбовця Артема

У Повітряному командуванні "Південь" розповіли історію військовослужбовця Артема. Український воїн менше ніж за один рік знищив 2 російські ракети й 4 ударних безпілотники.

Усі ворожі цілі Артем зміг збити за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Одну з цілей військовий зміг збити під час комбінованої атаки України вночі 26 травня.

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Військовий Артем збив 6 ворожих цілей

У Повітряному командуванні "Південь" розповіли, що Артем – воїн Херсонської зенітної ракетної бригади, який менше ніж за рік знищив із переносного зенітного ракетного комплексу дві крилаті ракети ("Калібр" та Х-101) і чотири ударні БпЛА типу "Шахед". Бойові завдання виконує у складі мобільної вогневої групи.

Чергового ворожого безпілотника воїн збив уночі 26 травня 2024 року на Південному напрямку. Військовий наголосив, що результату досягнув завдяки побратимам та спільній вірі у майбутню перемогу над агресором.

Переможний дух завжди з нами. Наша мета – повернення всіх тимчасово захоплених територій України. Жодного іншого компромісу з російськими окупантами не може бути!

– сказав Артем.



Військовий Артем за менш ніж рік збив 6 ворожих цілей у небі / Фото з фейсбуку Повітряного командування "Південь"

Росія знову комбіновано атакувала Україну