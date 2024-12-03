Бачимо 2 вирішення, – військовий розповів про варіанти завершення війни

Українські військові розглядають 2 варіанти закінчення війни в Україні. За першого сценарію, через кілька років після підписання мирного договору Росія знову нападе та повністю знищить Україну. Українці перетворяться на квазіреспубліку, як було у випадку з Ічкерією.

За другого – Україна проведе військову операцію та звільнить окуповані території, як це свого часу зробила Хорватія. Для цього ж потрібно, як пояснив 24 Каналу командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, щоб перед мирними домовленостями українська армія стала найсильнішою у Європі та привілейованою частиною суспільства.

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Детальніше про 2 варіанти вирішення війни з погляду військових

В українському суспільстві точаться дискусії щодо того, як повинна завершитися активна фаза війни. Одні вважають, що все повинно вирішитися дипломатичним шляхом, інші – лише військовим. Українські захисники дещо інакше дивляться на це.

Військові достатньо холодно розглядають війну та раціонально дивляться на всі проблеми. Бачимо 2 вирішення. Один є негативним для нас, інший – позитивним,

– зазначив командир екіпажу БпЛА.

Перше, негативний приклад Ічкерії, яка домовилася про мирний договір та припинення війни з Росією. Через кілька років Москва знову напала на країну, знищила її та повністю захопила. Це тепер квазіреспубліка, якою керує Рамзан Кадиров.

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Друге, позитивний приклад Хорватії, коли на початку травня 1995 року хорватська армія провела наступальну операцію "Блискавка", під час якої, після 4 років сербської окупації, була звільнена Західна Славонія – регіон на півночі Хорватії.

Якщо й будуть розпочинатися якісь мирні домовленості, вони мають бути лише в разі того, що українська армія буде найсильнішою армією Європи, максимально підготовленою і військові будуть не просто соціально захищені, мати хороші зарплати, а загалом будуть привілейованою частиною суспільства,

– констатував Андрій Отченаш.

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїхав до Москви на переговори з російським колегою Сєргєєм Лавровим. Він повторив меседж про те, що "війна в Україні не може бути завершена на полі бою, а рішення необхідно шукати за столом переговорів".