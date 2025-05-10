Візит європейських лідерів до України: хронологія 1172 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1172 добу. Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення та спроби окупувати якомога більше наших територій.

Про головні новини 10 травня, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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