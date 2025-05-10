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24 Канал Новини України Візит європейських лідерів до України: хронологія 1172 дня війни
10 травня, 06:19
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Візит європейських лідерів до України: хронологія 1172 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1172 добу. Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення та спроби окупувати якомога більше наших територій.

Про головні новини 10 травня, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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05:20, 10 травня

ЄС підтримав 30-денне перемир'я

В Європейському Союзі підтримали ідею про 30-денне перемир'я між Україною та Росією. Закликали Москву повністю припинити вогонь щонайменше на місяць.

03:06, 10 травня

До Києва прямують європейські лідери

Про свій візит до столиці України повідомив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом з ним до Києва прямують Еммануель Макрон, Кір Стармер і Дональд Туск.

01:46, 10 травня

МЗС викликало послів країн, які були представлені на параді у Москві

9 травня до Міністерства закордонних справ були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді в Москві. Дипломатам був висловлений демарш.

00:51, 10 травня

Повітряний простір над Капустиним Яром закриють

Російський NOTAM-центр повідомив про тимчасове закриття повітряного простору над територією, де розташований Капустин Яр.

Саме з цього полігону росіяни пускали по Україні ракету "Орешник".