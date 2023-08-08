Нічна тривога, Росія може бути причетна до вибуху в турецькому порту: хронологія 531 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531 добу. Росія продовжує тероризувати мирне населення.

Про головні події 8 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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