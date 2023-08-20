Тестування літаків Gripen, у Чернігові зросла кількість постраждалих: хронологія 543 дня війни

Повномасштабна війна в Україні вже триває майже 18 місяців. Сили оборони продовжують наступ для деокупації всіх наших територій. Російські військові вчиняють нові й нові воєнні злочини проти цивільного населення.

Про головні новини 543 дня війни, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

Дивіться також Операція "Фортеця Львів" або як російська ІПСО намагається розсварити українців

"Бавовна" на Чонгарському та Генічеському мостах значно послабила логістику окупантів. Наразі усі свої сили вони кинули на їхній ремонт. Там задіяні інженерні та технічні ресурси ворога. Про це 24 Каналу розповіла представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.До Ізюму, що на Харківщині, повернулася майже половина мешканців. Утім, місцеві турбуються про проблему з опаленням будинків взимку. Деякі з них будуть без тепла. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Наразі в Ізюмі встановлюють модульні котельні, аби бодай частково вирішити ситуацію.Інструктори в Іспанії провели наших захисників під вигуки "Слава Україні!". Зворушливе відео оприлюднили в мережі.

00:54 Володимир Зеленський у зверненні до українців повідомив, що вдалося домовитися зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Окрім того, заявив, що маємо проривний результат щодо Gripen – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх.

Глава держави розповів, що у внаслідок російського удару у Чернігові загинули 7 людей. Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей.

Повне звернення президента: дивіться відео

The Telegraph пише, що Китай постачає Росії вертольоти, дрони і метали. Згідно з розслідуванням, Москва від Пекіна отримала десятки тисяч постачань від початку повномасштабного вторгнення.Інформації про місце проведення виставки дронів у Чернігові не було у відкритому доступі. Про це заявила одна з організаторів – керівниця Victory Drones, ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська.