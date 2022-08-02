росія за 5 місяців війни втратила більше військових, ніж США за 8 років в Іраку: розслідування

Упродовж понад 5 місяців українські військові мужньо протистоять російській агресії. Ворог абсолютно не шкодує своїх бійців, тож кидає їх на вірну смерть тисячами.

Тож не дивно, що від 24 лютого втрати серед російських військових просто колосальні. Ба більше, вони перевищують кількість загиблих американських солдатів в Іраку.

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У росії спостерігаються кадрові проблеми

Передовсім почнемо з цифр. Від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Генштабу ЗСУ, ворог втратив уже понад 41 тисячу своїх військових. Якщо говорити про війну в Іраку, то США за 8 років там втратили майже 36 тисяч своїх військових. Мовиться про 4 266 убитих і 31 153 – поранених.

Оскільки росіяни зазнають чималих втрат, то й кадрові проблеми виникають регулярно. Тож не дивно, що ворог використовує всі можливі методи для змушування йти на фронт. Для цього чоловіків у країні-агресорці та на тимчасово окупованих територіях залякують, примусово відправляють на війну або ж займаються вербуванням у в'язницях.

Ворог пробує формувати добровольчі батальйони

Останнім часом спостерігається також інший формат активності. У росії пробують формувати добровольчі батальйони. З їхньою допомогою, переконані у кремлі, можна буде поповнити втрати на війні. Але п'ять місяців замість трьох днів і відсутність перемог у так званій "спецоперації" не надихають мешканців країни. Зауважимо, що важелі впливу на росіян працюють так собі. Про це свідчить бодай те, що у чечні чоловіки примусово стають контрактниками.

Жива сила надходить з "лнр" і "днр"

Не варто забувати, що ворог використовує чоловіків, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Там їх буквально виловлюють та відправляють на фронт, щоб бодай таким чином поповнити запаси живої сили.

У цих людей мало підготовки, мало мотивації, немає належного обладнання. Насправді вони просто гарматне м'ясо,

– підкреслив Андраш Рац.

Експерт із безпеки, а також аналітик з питань росії у Німецькій раді також зауважив, що країна-агресорка зіткнулась зі ще однією проблемою. Мовиться про ротацію. Він наголосив, що без мотивації та ідеї жоден солдат "другої армії світу" воювати по пів року не зможе. Тож ворогові потрібно буде невдовзі не лише замінювати вбитих і поранених, а й виснажених своїх бійців.

Зауважимо, що упродовж минулої доби ворог намагався штурмувати низку населених пунктів уздовж лінії фронту. Але досягнути поставлених перед собою цілей йому не вдалось. Тож окупантам довелось відходити. Місцями з чималими втратами, яких їм завдали ЗСУ.

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