5 причин вважати, що війна – на вирішальній стадії

Хочемо ми цього чи ні, а війна увійшла у вирішальну стадію. Добра новина в тому, що ми всі добряче втомилися від перебігу війни, а тому бажаємо бачити її закінченою, в позитивному розумінні. Погана ж новина зводиться до потреби сприйняття, що розвиток подій залежить від надто багатьох компонентів, не всі з яких Україна може бодай якось контролювати. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

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Щоразу стає боляче, коли читаєш, що Росія завозить все більше власних громадян в окупований Маріуполь. Починаєш переживати не просто за кожного українця та українку, а навіть за кожного собаку чи кота, котрих їхні господарі евакуюють з територій, куди наближається російська армія.

Цілком розумію, чому президент Володимир Зеленський нещодавно скасував візит до Іспанії та Португалії, аби бути в Україні. Від того, що всі ми робимо в ці дні, залежить майбутнє нашої країни. Це не авторське перебільшення. Це – та історична стадія, де ми входимо в цілковито новий етап.

Хочу запропонувати вам принаймні 5 причин, чому саме зараз наша широка війна проти російської орди є на вирішальній стадії.

Міжнародні зусилля

1. Влітку відбудуться два великі міжнародні саміти – Українська формула миру у Швейцарії та саміт НАТО у Вашингтоні, де Україна також отримає шанс представити свої дипломатичні позиції. Чим би не закінчилися ці саміти, їх результат вже до кінця літа поставить нас у ситуацію, дуже відмінну від сьогоднішньої.

Так, завжди можна переговорити із закордонними партнерами, але, ймовірно, це будуть останні великі дипломатичні зустрічі перед закінченням війни. На них будуть проговорені сценарії, які, за попереднім планом, мають покласти край бойовим діям.

Хочемо ми цього чи ні, але попит на закінчення війни починає домінувати в міжнародній політиці. А нам, звісно, слід пам'ятати про інтереси України. Повторюся, шкода навіть собак і котів, що мусять жити під російською окупацією, – не кажучи про наших земляків, котрі опинилися в окупованих населених пунктах.

Найбільший пакет озброєння

2. ЗСУ до кінця літа отримають практично все, що наразі може надати Україні Захід. Принаймні, саме таким є розрахунок. Сюди входять не лише далекобійні ракети й снаряди для артилерії, але і протиповітряний захист та багатоцільові літаки F-16. Іншого настільки великого пакета військової допомоги, в основі якої обіцяний Штатами 61 мільярд доларів, в найближчі місяці точно не буде. Цей пакет має стати арсеналом просування українських державних інтересів у процесі фіналізації війни з виходом на практичний сценарій її завершення.

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Я б ще додав улюблену фразу українських поліціянтів – завершення "в межах чинного законодавства". Та ще й літо – традиційно найінтенсивніша пора практично будь-якої війни.

У Бєлоусова є 100 днів

3. Владімір Путін вимагатиме від свого нового міністра оборони Андрєя Бєлоусова показати все, на що він здатен, протягом перших ста днів на посаді. Це – вкрай важливе кадрове рішення, де Путін показує кілька речей.

По-перше, лише він є тією людиною, яка не втрачає свою посаду в російській системі влади.

По-друге, Путін шукає нових чи відносно нових лоялістів на кшталт Бєлоусова, мотивуючи їх правом бути міноритарними акціонерами "успішної СВО". Мажоритарним акціонером, звісно, залишатиметься Путін і тільки Путін.

Так, яким би не був фінал війни, треба готуватися, що Росія для домашньої аудиторії оголосить свою "перемогу", – і навіть не так важливо, які слова вона для цього вибере. Чи вони скажуть, що "денацифікували" Україну, чи скажуть, що "демілітаризували" Україну, – нам те великої різниці не робить.

У цьому питанні важливо пам'ятати, як СРСР зробив культ із 9 травня, щороку святкуючи перемогу в Другій світовій війні. Кремль аналогічно шукатиме зручну дату, яка йому потрібна для роботи з суспільною думкою. Можливо, ця дата припадатиме на одне з релігійних свят, щоб православна церква в Росії була охоронцем традиції вшановувати "ветеранів СВО".

Не фільм, а серіал

4. У російському військово-політичному плануванні є такий сценарій, як "розбиття війни на частини". Саме так російська армія свого часу перемогла рух опору в Чечні в 1990-х, розклавши війну на кілька окремих стадій. Мовою кіно – зробила серіал замість фільму.

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Ймовірно, Кремль наразі схиляється до цього сценарію й у випадку війни проти України – закінчити першу серію протягом найближчих 6 місяців і почати готувати другу серію (а, можливо, і третю, четверту).

Одночасно він буде намагатися забезпечити максимальну самодостатність російської економіки і реалізовуючи всі ті урядові програми, які Путін доручив виконати. Це, зокрема, демографічне відновлення та "перетрушування еліт", щоб посилити їх лояльними "ветеранами СВО" для подальшої підтримки путінського режиму.

Китай – "миротворець"

5. Перемовини Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні 16 травня – це ніщо інше, як спроба російського диктатора "продати" роль "миротворця" Китаю, аби той, у відповідь, допоміг відновитися російській економіці, насамперед сформувавши стійкий попит на російські метали, нафту, газ та бензини. Без гарантованого попиту на паливо, Росії буде вкрай важко відбудувати нафтопереробні заводи, котрі знищили українські далекобійні дрони.

Зовсім не факт, що Китай зможе бодай якимось чином стати "миротворцем", – але важливо в цьому разі те, що вже й сам Путін хотів би побачити горизонт, за яким інтенсивна війна проти України буде завершена. Або буде завершений принаймні її нинішній етап.