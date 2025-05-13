Посилюють військову міць України: ГУР показало ексклюзивні кадри роботи "далекобійників"

Українські військові ефективно працюють по далекобійних цілях ворога впродовж усієї війни. У мережі з'явилися кадри, як саме наші "далекобійники" готуються до ударів і здійснюють їх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як "далекобійники" ГУР працюють на фронті

Українська розвідки оприлюднила ексклюзивні кадри від "далекобійників" ГУР МО України, які щодня посилюють військову міць держави. Мовиться про військових, які завдають далекобійних ударів по окупантах, зокрема і на його території.

Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни,

– підписали відео ГУР відомим висловом латинською мовою.

Як працюють "далекобійники" української розвідки / Відео ГУР МО

У телеграм-каналі monitor також помітили, що на кадрах показано роботу легендарного ЗРК С-200 та ударних БпЛА Ан-196 "Лютий".

До слова, раніше у ГУР показали унікальні кадри з морськими дронами Magura, які знищують російські кораблі, гелікоптери та літаки у Чорному морі. У документальному фільмі українська розвідка розкрила деталі операцій з морськими дронами, а також показали конструкцію та озброєння безпілотників.