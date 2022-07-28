В армії росії – брак кадрів: в українській розвідці розповіли, як окупанти зменшують дефіцит

росія продовжує зазнавати нищівних втрат у війні проти України. Щоб хоч якось покрити брак офіцерів, ворог масово надає старші звання сержантському особовому складу.

Проте знищення ЗСУ російських офіцерів – не єдина проблема, що спричиняє дефіцит кадрів у лавах зс росії. Через безпрецедентні втрати країни-агресорки за 155 днів повномасштабного вторгнення, російські військовослужбовці часто просто відмовляються воювати.

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Як російська армія покриває дефіцит кадрів

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що на тлі великих бойових втрат в Україні у російській армії виник дефіцит офіцерів. Щоб бодай якось заповнити такі вакансії, у росії почали масово надавати офіцерські звання молодшого лейтенанта військовим сержантського складу, які не мають відповідного досвіду та освіти.

Крім того, дефіцит посилюється тим, що безліч військовослужбовців та росгвардійців з далекосхідних регіонів не бажають брати участі у бойових діях в Україні. Зокрема й тому, що їх часто беруть до складу "зведених" підрозділів, що формуються не за професійною ознакою. Як наслідок, значна кількість військових не має належної підготовки, що посилює втрати живої сили окупантів.

Разом з тим безліч росіян, які вже брали участь у бойових діях, відмовляються повертатися у свої підрозділи – заявляють про проблеми зі здоров'ям. Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво зс росії формує військово-лікарські комісії, чиє основне завдання – виявляти ухилянтів, які імітують захворювання та поранення унаслідок участі у війні проти України.

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Триває прихована мобілізація

Тим часом у невеликих населених пунктах ростовської області тривають активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних. Обласні військкомати призивають молодиків, які проходили службу й мають артилерійський досвід. Тих, хто служив у піхоті, записують до резерву.

Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України, конкретні терміни не оголошуються. Наразі майже з кожного села ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів,

– зауважили в українській розвідці.

До слова, у ГУР МО також додали, що у прикордонній бєлгородській області місцеві жителі почали масово нищити власне ж майно, аби отримати від російської влади компенсації за нібито обстріли з боку України. У регіоні наростає кількість претензій до влади через її неспроможність якісно відремонтувати пошкоджені будівлі.

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