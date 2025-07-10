Маскуються наметами, – у бригаді "Рубіж" шокували методами ворога на Донеччині

Керовані авіаційні бомби залишаються серйозною загрозою для Сил оборони. На Покровському напрямку ворог використовує їх у величезній кількості, але разом з цим не відмовляється від інших методів.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, додавши, що останній раз таку активність КАБів спостерігали на Харківщині під час оборони Липців. Так ворог намагався компенсувати невдачі своєї піхоти.

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Яку тактику використовують росіяни

КАБ – це доволі високотехнологічна зброя, яка навіть попри великі запаси, може закінчитися. Тому, маючи серйозні ресурси, ворог все одно робить ставку саме живу силу, особливо на піхоту на мотоциклах.

"Це справді працює, бо лінія протяжності бойового зіткнення надзвичайно велика як і угруповання росіян. Тому штурми на мотоциклах мають певну ефективність. Зважаючи на зміну погоди, не завжди є можливість моніторити штурмову групу, яка висувається", – розповів Володимир Черняк.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Противник може заїжджати в тили до українських підрозділів. Трапляється таке, що в стрілецький бій вступають мінометники, роти вогневої підтримки, навіть пілоти дронів. Ворожих бійців успішно ліквідовують.

Наскільки тактика ворога виснажує Сили оборони

Велика кількість противника компенсується якістю військового управління та навченістю особового складу з боку України. Звісно, також дуже важливими є боєприпаси та логістика. Якщо ці компоненти є, тоді навіть велика кількість бійців не становить серйозної проблеми.

На Покровському напрямку Сили оборони завдають ворогу чи не найбільше втрат на всій лінії бойового зіткнення. Це пов'язано з характером дій противника. На цій ділянці фронту воюють підготовлені підрозділи регулярної російської армії, мобілізовані й навіть колишні ув'язнені.

Військове управління, навченість особового складу – завжди розв'язує проблемні питання. У противника такого немає, бо він не мислить такими категоріями як кількість особового складу, його безпека. Росії байдуже на втрати,

– підкреслив офіцер бригади "Рубіж".

Окупанти звертають більше уваги на те, як захиститися від дронів. Намагаються маскуватися. У певний час вони вдягали на себе намети, обмотувалися фольгою і так хотіли дістатися до українських позицій.

Вони ховалися від FPV-дронів. Вночі пробували переповзти з цими наметами. Ми спочатку думали, що намет – це кодове слово, поки не побачили, що вони справді беруть намет, одягають на людину й наказують йти до позицій,

– розповів Володимир Черняк.

Можливо, це звучить смішно, але противник також вчиться, розвивається. Однак, підготовка особового складу відіграє вирішальну роль.

Треба зауважити, що лобова оборона Покровськ вже тривалий час тримається доволі успішно. Все це заслуга українських Сил оборони. Тепер ворог намагається обійти місто, бо зрозумів, що лобову атаку не подужає.