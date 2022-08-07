росіяни виходять на зиму без конкретної мети: як розвиватиметься війна після зміни сезону
Західні аналітики та іноземна розвідка каже про те, що російська армія потроху "затихає", однак інтенсивність війни не згасає. Схоже, що на зиму вони не мають конкретних планів у війні проти України.
Так, фахівці переконані, що погодні умови можуть суттєво вплинути на бойові дії. Зокрема, так вважає і Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього.
До речі Наступати взимку важче, – військовий оглядач припустив, як окупанти воюватимуть у холодну пору
За його словами, ще перед зимою буде такий період, коли через осінні дощі буде багнюка. А ще з часів Другої світової війни зрозуміло, що це серйозна перепона для руху важкої техніки.
"Ми бачили, як напередодні вторгнення російські танки десятками застрягали у білоруській багнюці", – додав він.
Чи легше воювати взимку
З іншого боку, як пояснив експерт, вести бойові дії у зимовий час нібито легше, оскільки ґрунт вже промерз і просуватися легше. Однак враховуючи глобальне потепління, схоже, на це росіянам сподіватися не варто.
По друге, буде ще більша витрата палива – на ніч танки не глушитимуть, щоб вони не промерзли. Відповідно, їх можна буде побачити за допомогою тепловізора. А це полегшена ціль для наших військових.
Узагалі росіяни виходять на зиму без якоїсь конкретної мети. У них її немає узагалі. То вони говорять про "денацифікацію", то нібито про війну з НАТО. У російській голові, мало того, що вата і пропаганда, вони не розуміють, навіщо тут борються.
Війна триватиме і взимку
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що війна в Україні навряд чи закінчиться цьогоріч.
- Військовий оглядач Роман Бочкала розповів 24 каналу, що бойові дії можуть тривати і взимку. Однак наступати взимку важче. І гірше якраз буде росіянам, аніж нам, додав він.
Ступак відповів, що чекати на полі бою: дивіться відео