Нічна атака "Шахедами", вибухи у низці міст: хронологія 1091 дня війни

Російська армія вже 1091 день продовжує повномасштабно атакувати Україну з повітря та на фронті. Українські захисники мужньо протистоять окупантам, завдаючи ударів у відповідь.

Що відбувалося в Україні протягом дня, головні заяви, події візити та зустрічі, пов'язані з війною – читайте у хронології 24 Каналу.

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