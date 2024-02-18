Нічна атака "Шахедами", вибухи у низці міст: хронологія 1091 дня війни
Російська армія вже 1091 день продовжує повномасштабно атакувати Україну з повітря та на фронті. Українські захисники мужньо протистоять окупантам, завдаючи ударів у відповідь.
Що відбувалося в Україні протягом дня, головні заяви, події візити та зустрічі, пов'язані з війною – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Росія атакувала Україну "Шахедами": тривога лунала в Києві та доходила до Вінниччини
Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що російська влада дала вказівку своїм військовим знищувати Суджанський район. Щоранку випускають пакет "Градів". Б'ють по квадратах – по місту, по селах, які прилягають до міста Суджі, Попри регулярні обстріли, українські бійці продовжують надавати допомогу цивільним росіянам. Зокрема військові займаються евакуацією поранених людей. За словами Дмитрашківського, нині вже близько 10 осіб перебувають в лікувальних закладах України, а загалом на територію України вивезено понад 100 людей. Кіт Келлог пояснив, як представники адміністрації президента США Дональда Трампа працюють за двома окремими напрямками в пошуках мирного вирішення. За його словами, на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який, "починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватися з Ушаковим". Водночас сам Кіт Келлог буде в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме вони "будуть робити на цьому шляху". І тоді вони приїдуть з Близького Сходу, а я приїду з України. Ми повернемося та побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається… Ми зараз як би встановлюємо умови, За словами Келлога, головним учасником переговорів для росіян буде Путін, а для України – президент Зеленський. Тим часом Дональд Трамп виступить посередником. Спецпредставник США вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення і відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес. Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков, У Києві чули вибухи. Марк Рютте заявив, що європейські лідери продемонстрували свою готовність взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки України. Готові та хочуть. Це мій погляд на сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові та хочуть інвестувати набагато більше в нашу безпеку, За його словами, надалі потрібно буде також вирішити деталі, але "зобов'язання чіткі". Вибухи чули у районі Черкащини та під Полтавою. В інтерв'ю Tagesschau щодо своєї ролі в можливих переговорах президент України Володимир Зеленський пояснив, що Росія розуміє – з ним "непросто" домовитися. Тому зрозуміло, що Росія хоче позбутися мене, Однак, за його словами, якщо Україна стане частиною ЄС і НАТО, отримає гарантії безпеки та якщо російські війська будуть виведені, тоді його роль більше не буде необхідною. Зеленський підкреслив, що після цього він досягне своєї мети. "Але поки цього не сталося, я буду захищати свою країну", – додав президент. Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Макроном була тривалою. Під час екстреного саміту в Парижі президент Франції зустрічався з іншими європейськими лідерами. За словами Зеленського, політики говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. Як повідомив глава держави, Україна та європейські лідери мають спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи, Емманюель Макрон також поінформував президента України про розмови з іншими лідерами – не тільки європейськими. Політики домовились, що будуть в постійному контакті, адже, за словами Зеленського, "вирішуються важливі речі". "Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", – підсумував президент України. Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емманюель Макрон у цьому питанні. Згодом діалог з президентом України прокоментував і сам Емманюель Макрон. Президент Франції зазначив, що він також провів розмову з Дональдом Трампом. Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди, За його словами, над цим вони працюватимуть разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Президент Франції також наголосив, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону – як сьогодні, так і в майбутньому.
Російська влада дала вказівку своїм військовим – знищити Суджанський район
– сказав він.
США працюють з українською та російською сторонами для встановлення миру, – Келлог
– сказав спецпредставник Трампа.
– пояснив Келлог.
Європа готова та хоче гарантувати безпеку Україні, – Рютте
– пояснив генеральний секретар НАТО.
Зрозуміло, що Росія хоче мене позбутись, – Зеленський
– заявив Зеленський.
Зеленський поговорив з Макроном про результати саміту в Парижі
– наголосив Володимир Зеленський.
– написав Макрон.
Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що російська влада дала вказівку своїм військовим знищувати Суджанський район.
Щоранку випускають пакет "Градів". Б'ють по квадратах – по місту, по селах, які прилягають до міста Суджі,
Попри регулярні обстріли, українські бійці продовжують надавати допомогу цивільним росіянам. Зокрема військові займаються евакуацією поранених людей. За словами Дмитрашківського, нині вже близько 10 осіб перебувають в лікувальних закладах України, а загалом на територію України вивезено понад 100 людей.
Кіт Келлог пояснив, як представники адміністрації президента США Дональда Трампа працюють за двома окремими напрямками в пошуках мирного вирішення.
За його словами, на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який, "починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватися з Ушаковим". Водночас сам Кіт Келлог буде в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме вони "будуть робити на цьому шляху".
І тоді вони приїдуть з Близького Сходу, а я приїду з України. Ми повернемося та побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається… Ми зараз як би встановлюємо умови,
За словами Келлога, головним учасником переговорів для росіян буде Путін, а для України – президент Зеленський. Тим часом Дональд Трамп виступить посередником.
Спецпредставник США вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення і відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес.
Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков,
У Києві чули вибухи.
Марк Рютте заявив, що європейські лідери продемонстрували свою готовність взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки України.
Готові та хочуть. Це мій погляд на сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові та хочуть інвестувати набагато більше в нашу безпеку,
За його словами, надалі потрібно буде також вирішити деталі, але "зобов'язання чіткі".
Вибухи чули у районі Черкащини та під Полтавою.
В інтерв'ю Tagesschau щодо своєї ролі в можливих переговорах президент України Володимир Зеленський пояснив, що Росія розуміє – з ним "непросто" домовитися.
Тому зрозуміло, що Росія хоче позбутися мене,
Однак, за його словами, якщо Україна стане частиною ЄС і НАТО, отримає гарантії безпеки та якщо російські війська будуть виведені, тоді його роль більше не буде необхідною. Зеленський підкреслив, що після цього він досягне своєї мети.
"Але поки цього не сталося, я буду захищати свою країну", – додав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Макроном була тривалою.
Під час екстреного саміту в Парижі президент Франції зустрічався з іншими європейськими лідерами. За словами Зеленського, політики говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.
Як повідомив глава держави, Україна та європейські лідери мають спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки.
Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи,
Емманюель Макрон також поінформував президента України про розмови з іншими лідерами – не тільки європейськими. Політики домовились, що будуть в постійному контакті, адже, за словами Зеленського, "вирішуються важливі речі".
"Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", – підсумував президент України.
Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емманюель Макрон у цьому питанні. Згодом діалог з президентом України прокоментував і сам Емманюель Макрон. Президент Франції зазначив, що він також провів розмову з Дональдом Трампом.
Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди,
За його словами, над цим вони працюватимуть разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Президент Франції також наголосив, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону – як сьогодні, так і в майбутньому.