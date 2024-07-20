Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 878 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 878 добу. Росія продовжує обстрілювати українські міста.
У ніч проти 20 липня росіяни запускали "Шахеди". Про це та інші важливі події 24 Канал розповідає у матеріалі.
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Зеленський під час розмови закликав Трампа не довіряти країнам, які намагаються виправдати Владіміра Путіна. Це була хороша розмова, в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло, але варто сказати, що Володимир Зеленский закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити, виправдати дії Володимира Путіна, Він додав, що під час телефонної розмови Зеленський назвав Путіна "звичайним вбивцею". Президент також розповів про удар по Миколаєву, і політики засудили російський удар по "Охматдиту Протягом минулої доби, 19 липня, Росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених. По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250". Там поранено одну особу. Також ворог атакував Михайлівку – травмовано двох мирних жителів. Є також поранений у Малинівці. Від російського удару по житловому району Миколаєва, що стався ввечері 19 липня, в лікарні помер ще один чоловік. Таким чином, станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих через російський приліт, серед них – 12-річний хлопчик. У Миргородському районі "Шахеди" пошкодили цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували. У Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів – це майже 3,8 тисячі споживачів. Окрім того, без водопостачання – близько 700. Над відновленням уже працюють профільні служби. Водопостачання відновили всім споживачам. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей, О другій половині дня 19 липня росіяни вдарили по Миколаєву авіаційними ракетами. Снаряд влучив по житловій забудові. Станом на 7 ранку 20 липня Віталій Кім повідомив, що загинуло три людини – хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років. Ще 24 особи отримали поранення, з них четверо дітей. Російські війська завдали удару по залізниці на Харківщині у ніч на 20 липня. Також пошкоджено будівлі, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова. Унаслідок ворожої атаки 4 співробітники компанії отримали поранення. Нещодавно відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Стали відомі деякі деталі їх розмови. Трамп висловив переконання, що "обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству й прокладе шлях до процвітання". Також, за словами Трампа, Зеленський засудив "огидний" замах на нього минулої суботи. У ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. На місці працюють всі необхідні служби. Також проводять аварійно-відновлювальні роботи. У ніч на 20 липня 2024 року Росія атакувала балістикою, крилатою ракетою та дронами камікадзе. Ворог бив по Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. На жаль, ракети збити не вдалося. Однак захисники неба зуміли збити більшість із запущених Росією дронів: 12 "Шахедів" та 1 БпЛА невстановленого типу. У ніч проти 20 липня були зафіксовані потужні прильоти по нафтобазі та військовому аеродрому в російському місті Міллерово у Ростовській області. Мешканці ближніх населених пунктів нарахували приблизно 16 вибухів. На супутникових знімках видно сильні пожежі у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. 20 липня о 03:15 по Барвінковому на Харківщині прилетів "Іскандер". Внаслідок обстрілу по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що 2 чоловіків загинуло, ще 3 людини – поранено. У ніч на 20 липня Росія атакувала енергооб'єкт на Конотопщині "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються. Ще один з ворожих безпілотників був знищений силами протиповітряної оборони. У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона. Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила. Полтавська область знову потрапила під удар ворога у ніч проти 20 липня. У Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.
У Зеленського розповіли деталі розмови з Трампом
– прокоментував розмову Зеленського та Трампа Сергії Никифоров.
Росія обстріляла Донеччину
Наслідки атаки "Шахедами" на Полтавщину
– написав голова ОВА Філіп Пронін о 09:29.
Зросла кількість поранених від удару по Миколаєву 19 липня
Росія вдарила по залізниці на Харківщині
Трамп розповів деталі розмови із Зеленським
Росія завдала удару по об'єкту енергоінфраструктури на Чернігівщині
Під час нічної атаки Росія запустила по Україні невідомий дрон
У Росії БпЛа атакували аеродром
Ворог вдарив по Харківщині балістикою
Ворог обстріляв енергооб'єкт на Сумщині
"Шахеди" атакували Київ
Росіяни атакували Полтавщину
Зеленський під час розмови закликав Трампа не довіряти країнам, які намагаються виправдати Владіміра Путіна.
Це була хороша розмова, в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло, але варто сказати, що Володимир Зеленский закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити, виправдати дії Володимира Путіна,
Він додав, що під час телефонної розмови Зеленський назвав Путіна "звичайним вбивцею". Президент також розповів про удар по Миколаєву, і політики засудили російський удар по "Охматдиту
Протягом минулої доби, 19 липня, Росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених.
По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250". Там поранено одну особу.
Також ворог атакував Михайлівку – травмовано двох мирних жителів. Є також поранений у Малинівці.
Від російського удару по житловому району Миколаєва, що стався ввечері 19 липня, в лікарні помер ще один чоловік.
Таким чином, станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих через російський приліт, серед них – 12-річний хлопчик.
У Миргородському районі "Шахеди" пошкодили цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували.
У Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів – це майже 3,8 тисячі споживачів. Окрім того, без водопостачання – близько 700. Над відновленням уже працюють профільні служби.
Водопостачання відновили всім споживачам. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей,
О другій половині дня 19 липня росіяни вдарили по Миколаєву авіаційними ракетами. Снаряд влучив по житловій забудові.
Станом на 7 ранку 20 липня Віталій Кім повідомив, що загинуло три людини – хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років. Ще 24 особи отримали поранення, з них четверо дітей.
Російські війська завдали удару по залізниці на Харківщині у ніч на 20 липня.
Також пошкоджено будівлі, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова.
Унаслідок ворожої атаки 4 співробітники компанії отримали поранення.
Нещодавно відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Стали відомі деякі деталі їх розмови.
Трамп висловив переконання, що "обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству й прокладе шлях до процвітання".
Також, за словами Трампа, Зеленський засудив "огидний" замах на нього минулої суботи.
У ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.
На місці працюють всі необхідні служби. Також проводять аварійно-відновлювальні роботи.
У ніч на 20 липня 2024 року Росія атакувала балістикою, крилатою ракетою та дронами камікадзе. Ворог бив по Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.
На жаль, ракети збити не вдалося. Однак захисники неба зуміли збити більшість із запущених Росією дронів: 12 "Шахедів" та 1 БпЛА невстановленого типу.
У ніч проти 20 липня були зафіксовані потужні прильоти по нафтобазі та військовому аеродрому в російському місті Міллерово у Ростовській області.
Мешканці ближніх населених пунктів нарахували приблизно 16 вибухів.
На супутникових знімках видно сильні пожежі у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.
20 липня о 03:15 по Барвінковому на Харківщині прилетів "Іскандер".
Внаслідок обстрілу по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що 2 чоловіків загинуло, ще 3 людини – поранено.
У ніч на 20 липня Росія атакувала енергооб'єкт на Конотопщині "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.
Ще один з ворожих безпілотників був знищений силами протиповітряної оборони.
У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона.
Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.
Полтавська область знову потрапила під удар ворога у ніч проти 20 липня.
У Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.