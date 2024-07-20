Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 878 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 878 добу. Росія продовжує обстрілювати українські міста.

У ніч проти 20 липня росіяни запускали "Шахеди". Про це та інші важливі події 24 Канал розповідає у матеріалі.

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