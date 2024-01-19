Збитий А-50 міг брати участь у "параді перемоги": хронологія 695 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 23 місяці. Окупанти продовжують терор мирного населення. Українські захисники та захисниці тримають оборону, наступають та дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини 695 дня війни, ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені 19 січня пише 24 Канал.
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Біля кордону з Угорщиною 18 січня затримали 4 чоловіків з гумовим човном. Вони спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє з затриманих є жителями Херсонщини. Четвертий – Харківщини У країні-агресорці вирішили криміналізувати гасло "Слава Україні". Також під заборону потрапили символіка ОУН і УПА. Колишня заступниця глави МЗС Лана Зеркаль заявила, що Велика Британія готова була воювати на боці України, але її зупинили США. Трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ обрали запобіжний захід. Андрію Колотилу – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Такий же запобіжний захід Володимиру Тимківу. Третьому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі пів мільярда гривень. Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет. Його вже відправили Джо Байдену на підпис. "Є висока ймовірність, що справді зараз питання кордону буде мати якесь компромісне рішення і розблокують питання фінансування України", – припустив народний депутат Железняк. Журналісти припускають, що літак А-50, який українські захисники збили 14 січня, раніше брав участь у так званому "параді перемоги" у Москві.
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Збитий А-50, ймовірно, брав участь у параді перемоги у Москві
Біля кордону з Угорщиною 18 січня затримали 4 чоловіків з гумовим човном. Вони спробували втекти.
Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє з затриманих є жителями Херсонщини. Четвертий – Харківщини
У країні-агресорці вирішили криміналізувати гасло "Слава Україні". Також під заборону потрапили символіка ОУН і УПА.
Колишня заступниця глави МЗС Лана Зеркаль заявила, що Велика Британія готова була воювати на боці України, але її зупинили США.
Трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ обрали запобіжний захід. Андрію Колотилу – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Такий же запобіжний захід Володимиру Тимківу. Третьому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі пів мільярда гривень.
Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет. Його вже відправили Джо Байдену на підпис.
"Є висока ймовірність, що справді зараз питання кордону буде мати якесь компромісне рішення і розблокують питання фінансування України", – припустив народний депутат Железняк.
Журналісти припускають, що літак А-50, який українські захисники збили 14 січня, раніше брав участь у так званому "параді перемоги" у Москві.