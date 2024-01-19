Збитий А-50 міг брати участь у "параді перемоги": хронологія 695 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 23 місяці. Окупанти продовжують терор мирного населення. Українські захисники та захисниці тримають оборону, наступають та дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 695 дня війни, ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені 19 січня пише 24 Канал.

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