ЗСУ знищили ще два літаки, вибухи в Росії: хронологія 726 дня війни

19 лютого 2024, 06:33
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В Україні 726 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення та намагаються окупувати якомога більше українських територій.

Сили оборони дають потужну відсіч ворогу. Про ситуацію на полі бою, в тилу й на міжнародній арені 19 лютого пише 24 Канал.

Зверніть увагу Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку

 

13:50, 19 лютого

Міністр закордонних справ Данії підтримує ідею створення посади єврокомісара з питань оборони

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Європа має брати більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема це стосується і військової допомоги для України. Також він підтримав ідею про те, що в оновленій Єврокомісії повинна з’явитися посада єврокомісара з питань оборони.

13:49, 19 лютого

Залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі

Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.
 

13:45, 19 лютого

56 документів підписали представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Зокрема, міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

13:23, 19 лютого

Росіяни проводять зачистку Авдіївки, – у ЗСУ розповіли, що відбувається в місті

Окупанти в Авдіївці проводять зачистку після відходу українських військових. Окрім того, ворог також перегруповується, щоб наступати на інших ділянках фронту.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він додав, що наразі на Авдіївському напрямку ситуація контрольована

13:15, 19 лютого

Литва закликала ЄС переглянути стратегію щодо України

Глава литовського МЗС заявив, що українці здатні забезпечити свою перемогу, оскільки продемонстрували спроможність, знання і компетентність у багатьох речах. Він додав, що наразі проблема в наявності техніки та боєприпасів.

Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що заради перемоги України Європа має змінити стратегію.

13:00, 19 лютого

У 3 ОШБр розповіли про поточну ситуацію біля Авдіївки

 У 3 ОШБр повідомили, що критичної ситуації вже немає. Ворог продовжує вести наступальні дії, проте їх не можна порівнювати із тим, що було в Авдіївці. Окупанти досі оговтуються від ураження, що завдали ЗСУ під час оборони міста.

12:21, 19 лютого

У Польщі чоловік вбив багатодітну українку

У Польщі чоловік вбив 38-річну заробітчанку з Тернопільщини. У неї залишилося троє дітей.

12:06, 19 лютого

По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

12:05, 19 лютого

Успіх окупантів в Авдіївці: що потрібно Україні, аби ворогу не вдалося повторити це

Російські війська отримали стратегічну перевагу в Авдіївці завдяки домінації в повітрі. Юрій Ігнат зауважує, що росіяни продовжать сунути лінію фронту завдяки авіаційним ударам.

Саме тому далекобійна ППО та далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів", – підкреслив речник.

12:04, 19 лютого

У Полтаві та Кропивницькому вибухи

Вдень 19 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули у Кропивницькому та поблизу Кременчука.

Перед цим Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці областей України. Зокрема, це було пов'язано із загрозою удару балістичного озброєння.

11:47, 19 лютого

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину

У Мар'їнській громаді поранено людину у Красногорівці. В Очеретиному поранено людину, пошкоджено будинок.

Також обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без руйнувань.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, в Соледарській — Роздолівка і Федорівка.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 41 особу, у тому числі 8 дітей.

11:45, 19 лютого

ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи

Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Їх знищили на Східному напрямку.

11:07, 19 лютого

Окупанти заявили, що в Брянську нібито "збили" два БпЛА.

11:06, 19 лютого

У Ростові і Таганрозі пролунав сильний вибух

В російських телеграм-каналах повідомляють, що вибухи прогриміли в Ростові й Таганрозі.

10:44, 19 лютого

На кордоні з Польщею могли заблокувати автобуси з України

Мережею ширяться кадри, як на польському кордоні не пропускали пасажирські автобуси. 

Міністр Олександр Кубраков зазначив, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн. Тому він провів термінові переговори з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою. Під час розмови український міністр зауважив, що блокада пасажирського транспорту на кордоні неприпустима.

10:32, 19 лютого

В окупованій Макіївці влучання в нафтобазу, – ЗМІ

У тимчасово окупованій Макіївці 19 лютого пролунали вибухи. Після цього піднявся стовп густого чорного диму. ЗМІ пишуть про влучання в нафтобазу.

10:31, 19 лютого

На Черкащині затримали агента російської розвідки, який інформував ворога про місця розташування стратегічних об'єктів.

09:52, 19 лютого

Голова Міноборони Швеції про "Рамштайн"

Очільник Міноборони Швеції підбив підсумки "Рамштайну-19" для України. За його словами, там висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну.

Крім цього, Джонсон зазначив, що було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які нині створюються та продовжують розвиватися в межах Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.

09:48, 19 лютого

Вибухи в Маріуполі: партизани заявляють про збитий літак

Уранці 19 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Їх було чути в усіх районах. Біля села Рибацьке могли збити російський літак. 

09:44, 19 лютого

За 4 місяці росіяни так і не змогли повністю оточити Авдіївку

З 10 жовтня 2023 року окупанти почали масово штурмувати Авдіївку. Утім, за 4 місяці активних боїв агресор так і не зміг повністю оточити місто, зауважили аналітики ISW.

09:37, 19 лютого

Загинув військовий з Волині Олександр Смолярчук

Український військовий Олександр Смолярчук поліг 17 лютого в Куп'янську на Харківщині.

09:19, 19 лютого

На Херсонщині внаслідок російської атаки спалахнув будинок

Вчора окупаційні війська атакували одне з сіл Тягинської громади. Внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок.

09:06, 19 лютого

ЗМІ назвали причетного до вбивства Навального

Олексія Навального могли поступово труїти малими дозами в колонії. Саме це й могло стати причиною смерті політика.

Про це пишуть опозиційні російські ЗМІ. Посилаючись на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального, вони заявляють, що безпосередню участь у вбивстві брав голова слідчого комітету Росії  Алєксандр Бастрикін.

09:04, 19 лютого

"Атеш" повідомляє про прибуття "Вагнерів" до Джанкой

Агенти повідомляють, що в Джанкой прибуло багато нових російських військових. Помічено маркування ПВК "Вагнер".

Також виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі.

08:51, 19 лютого

У Брянську лунали вибухи

РосЗМІ пишуть, що в Брянську лунали вибухи. Окупанти заявляли про нібито атаку БпЛА й роботу ППО.

08:43, 19 лютого

Уночі окупанти намагалися наступати на Запоріжжі

Уночі росіяни намагалися повторити наступ на Запорізький напрямок і провести штурм наших позицій. Однак це не вдалося. Українські захисники зупинили наступ окупантів.

Усі дії ворога – невдалі. Техніка знищена. Особовий склад – добитий.

08:04, 19 лютого

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по селі Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.

07:58, 19 лютого

Ще майже 1300 ліквідованих окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1290 окупантів і десятки одиниць російської техніки.

Втрати ворога на 19 лютого / Інфографіка Гентшабу ЗСУ

 

07:55, 19 лютого

Росія продовжує терор Херсонщини

За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА.

По Херсону ворог спрямував 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру у Херсоні.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

07:46, 19 лютого

Укрзалізниця виводить на колії ще 4 санітарні вагони для потреб ЗСУ

Уже найближчим часом у цих вагонах евакуйовуватимуть поранених і травмованих бійців до тилових госпіталів. У них є все потрібне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.

07:43, 19 лютого

Лубінець і державний міністр Катару обговорили повернення українців із Росії

Омбудсман Дмитро Лубінець обговорив із державним міністром Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер можливе залучення її країни до повернення з території Росії не лише дітей, а й інших категорій наших громадян.

07:42, 19 лютого

Мобілізовані башкири уникають прямої участі в бойових діях в Україні

На фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі в бойових діях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

07:41, 19 лютого

Японія надаватиме Україні довгострокову підтримку

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 18 лютого заявила, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні. Для цього вона звернеться за допомогою до приватного сектору.

Також прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія продовжуватиме надавати Україні різноманітну допомогу у відбудові та ділитися власним досвідом відновлення після руйнівних землетрусів.

07:39, 19 лютого

ISW пояснив, чому росіяни атакують на кількох ділянках саме зараз

Російські військові почали проводити наступальні операції відразу на 3 напрямках фронту. Аналітики наголосили, що окупанти намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні.

Втім, це не дасть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

07:33, 19 лютого

Скільки "Шахедів" збили цієї ночі

Сьогодні вночі Сили оборони знищили всі чотири ударні БпЛА типу "Shahed", які ворог випустив у напрямку Харківщини з Бєлгородської області.

07:30, 19 лютого

Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину

Спершу – на Марганець. Трохи пізніше – на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів.

Пошкоджені два приватні будинки. На щастя, люди не постраждали.

07:28, 19 лютого

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину

Віталій Кім повідомив: 

  • 18 лютого о 09:02, 20:20 та 20:59 ворог обстрілював з артилерії населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.
  • О 10:03 та 13:05 ворог спрямував FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. Також о 12:56 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих немає.
  • Об 11:44 ворожі обстріли фіксувалися по Очакову. Постраждалих немає.
07:13, 19 лютого

Скільки ворожих кораблів у морі

За даними ВМС, в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському – 1. Тим часом у Середземному 2 російські кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 8 ракет.

07:12, 19 лютого

Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, – Зеленський

Президент заявив, що ситуація в Авдіївці є результатом послаблення допомоги нашій державі. Зеленський зауважив, що Байден уже це визнав. Втім, глава держави, не сумнівається, що ми обов'язково повернемо Авдіївку.

07:06, 19 лютого

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ

  • Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
  • Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з РСЗВ вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. 
  • Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
  • На Куп'янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.
  • На Бахмутському – 8 атак неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському – 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.
  • На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
  • На Запорізькому напрямку ворог 10 разів без успіху намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного.
  • На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 штурмів, однак, успіху не мав.
  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".
  • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.
06:56, 19 лютого

ISW прогнозує кульмінацію російського наступу в районі Авдіївки

ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту в Донецькій області.

Аналітики ISW наголосили, що окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які не мають підтвердження.

02:30, 19 лютого

У Мюнхені домінував песимізм, пов'язаний з можливим нападом Росії на НАТО, – Bloomberg

У виданні зазначили, що представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу в підготовці до можливого нападу Росії на одну з них.

01:25, 19 лютого

На фронті героїчно загинув Кирило Ульман

Кирило Ульман – захисник з протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Герой дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

00:36, 19 лютого

Коли Україна може підписати безпекову угоду зі США

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.

00:04, 19 лютого

Зеленський анонсував нові безпекові домовленості

Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод.

Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.

00:01, 19 лютого

Яка ситуація у Чорному морі з підводними човнами ворога

Російська армія наразі тримає в Чорному морі три підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети.  Про це повідомив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук зауважив, що в північно-західній частині моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими човнами та використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.

Автор: Юлія Муріна