ЗСУ знищили ще два літаки, вибухи в Росії: хронологія 726 дня війни

В Україні 726 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення та намагаються окупувати якомога більше українських територій.

Сили оборони дають потужну відсіч ворогу. Про ситуацію на полі бою, в тилу й на міжнародній арені 19 лютого пише 24 Канал.

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