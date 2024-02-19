ЗСУ знищили ще два літаки, вибухи в Росії: хронологія 726 дня війни
В Україні 726 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення та намагаються окупувати якомога більше українських територій.
Сили оборони дають потужну відсіч ворогу. Про ситуацію на полі бою, в тилу й на міжнародній арені 19 лютого пише 24 Канал.
Зверніть увагу Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку
Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Європа має брати більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема це стосується і військової допомоги для України. Також він підтримав ідею про те, що в оновленій Єврокомісії повинна з’явитися посада єврокомісара з питань оборони. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень. 56 документів підписали представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Зокрема, міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади. Окупанти в Авдіївці проводять зачистку після відходу українських військових. Окрім того, ворог також перегруповується, щоб наступати на інших ділянках фронту. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він додав, що наразі на Авдіївському напрямку ситуація контрольована Глава литовського МЗС заявив, що українці здатні забезпечити свою перемогу, оскільки продемонстрували спроможність, знання і компетентність у багатьох речах. Він додав, що наразі проблема в наявності техніки та боєприпасів. Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що заради перемоги України Європа має змінити стратегію. У 3 ОШБр повідомили, що критичної ситуації вже немає. Ворог продовжує вести наступальні дії, проте їх не можна порівнювати із тим, що було в Авдіївці. Окупанти досі оговтуються від ураження, що завдали ЗСУ під час оборони міста. У Польщі чоловік вбив 38-річну заробітчанку з Тернопільщини. У неї залишилося троє дітей. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Російські війська отримали стратегічну перевагу в Авдіївці завдяки домінації в повітрі. Юрій Ігнат зауважує, що росіяни продовжать сунути лінію фронту завдяки авіаційним ударам. Саме тому далекобійна ППО та далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів", – підкреслив речник. Вдень 19 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули у Кропивницькому та поблизу Кременчука. Перед цим Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці областей України. Зокрема, це було пов'язано із загрозою удару балістичного озброєння. У Мар'їнській громаді поранено людину у Красногорівці. В Очеретиному поранено людину, пошкоджено будинок. Також обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без руйнувань. Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Їх знищили на Східному напрямку. Окупанти заявили, що в Брянську нібито "збили" два БпЛА. В російських телеграм-каналах повідомляють, що вибухи прогриміли в Ростові й Таганрозі. Мережею ширяться кадри, як на польському кордоні не пропускали пасажирські автобуси. Міністр Олександр Кубраков зазначив, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн. Тому він провів термінові переговори з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою. Під час розмови український міністр зауважив, що блокада пасажирського транспорту на кордоні неприпустима. У тимчасово окупованій Макіївці 19 лютого пролунали вибухи. Після цього піднявся стовп густого чорного диму. ЗМІ пишуть про влучання в нафтобазу. На Черкащині затримали агента російської розвідки, який інформував ворога про місця розташування стратегічних об'єктів. Очільник Міноборони Швеції підбив підсумки "Рамштайну-19" для України. За його словами, там висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну. Крім цього, Джонсон зазначив, що було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які нині створюються та продовжують розвиватися в межах Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників. Уранці 19 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Їх було чути в усіх районах. Біля села Рибацьке могли збити російський літак. З 10 жовтня 2023 року окупанти почали масово штурмувати Авдіївку. Утім, за 4 місяці активних боїв агресор так і не зміг повністю оточити місто, зауважили аналітики ISW. Український військовий Олександр Смолярчук поліг 17 лютого в Куп'янську на Харківщині. Вчора окупаційні війська атакували одне з сіл Тягинської громади. Внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок. Олексія Навального могли поступово труїти малими дозами в колонії. Саме це й могло стати причиною смерті політика. Про це пишуть опозиційні російські ЗМІ. Посилаючись на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального, вони заявляють, що безпосередню участь у вбивстві брав голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін. Агенти повідомляють, що в Джанкой прибуло багато нових російських військових. Помічено маркування ПВК "Вагнер". Також виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі. РосЗМІ пишуть, що в Брянську лунали вибухи. Окупанти заявляли про нібито атаку БпЛА й роботу ППО. Уночі росіяни намагалися повторити наступ на Запорізький напрямок і провести штурм наших позицій. Однак це не вдалося. Українські захисники зупинили наступ окупантів. Усі дії ворога – невдалі. Техніка знищена. Особовий склад – добитий. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по селі Вільхуватка, Петропавлівка, Борова. За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА. Уже найближчим часом у цих вагонах евакуйовуватимуть поранених і травмованих бійців до тилових госпіталів. У них є все потрібне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Омбудсман Дмитро Лубінець обговорив із державним міністром Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер можливе залучення її країни до повернення з території Росії не лише дітей, а й інших категорій наших громадян. На фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі в бойових діях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 18 лютого заявила, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні. Для цього вона звернеться за допомогою до приватного сектору. Також прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія продовжуватиме надавати Україні різноманітну допомогу у відбудові та ділитися власним досвідом відновлення після руйнівних землетрусів. Російські військові почали проводити наступальні операції відразу на 3 напрямках фронту. Аналітики наголосили, що окупанти намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Втім, це не дасть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях. Сьогодні вночі Сили оборони знищили всі чотири ударні БпЛА типу "Shahed", які ворог випустив у напрямку Харківщини з Бєлгородської області. Спершу – на Марганець. Трохи пізніше – на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки. На щастя, люди не постраждали. Віталій Кім повідомив: За даними ВМС, в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському – 1. Тим часом у Середземному 2 російські кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 8 ракет. Президент заявив, що ситуація в Авдіївці є результатом послаблення допомоги нашій державі. Зеленський зауважив, що Байден уже це визнав. Втім, глава держави, не сумнівається, що ми обов'язково повернемо Авдіївку. ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту в Донецькій області. Аналітики ISW наголосили, що окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які не мають підтвердження. У виданні зазначили, що представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу в підготовці до можливого нападу Росії на одну з них. Кирило Ульман – захисник з протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Герой дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні. Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод. Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона. Російська армія наразі тримає в Чорному морі три підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети. Про це повідомив речник ВМС. Дмитро Плетенчук зауважив, що в північно-західній частині моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими човнами та використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.
Міністр закордонних справ Данії підтримує ідею створення посади єврокомісара з питань оборони
Залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі
Росіяни проводять зачистку Авдіївки, – у ЗСУ розповіли, що відбувається в місті
Литва закликала ЄС переглянути стратегію щодо України
У 3 ОШБр розповіли про поточну ситуацію біля Авдіївки
У Польщі чоловік вбив багатодітну українку
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
Успіх окупантів в Авдіївці: що потрібно Україні, аби ворогу не вдалося повторити це
У Полтаві та Кропивницькому вибухи
Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину
У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, в Соледарській — Роздолівка і Федорівка.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 41 особу, у тому числі 8 дітей.
ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи
У Ростові і Таганрозі пролунав сильний вибух
На кордоні з Польщею могли заблокувати автобуси з України
В окупованій Макіївці влучання в нафтобазу, – ЗМІ
Голова Міноборони Швеції про "Рамштайн"
Вибухи в Маріуполі: партизани заявляють про збитий літак
За 4 місяці росіяни так і не змогли повністю оточити Авдіївку
Загинув військовий з Волині Олександр Смолярчук
На Херсонщині внаслідок російської атаки спалахнув будинок
ЗМІ назвали причетного до вбивства Навального
"Атеш" повідомляє про прибуття "Вагнерів" до Джанкой
У Брянську лунали вибухи
Уночі окупанти намагалися наступати на Запоріжжі
Ще майже 1300 ліквідованих окупантів
Росія продовжує терор Херсонщини
По Херсону ворог спрямував 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру у Херсоні.
Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Укрзалізниця виводить на колії ще 4 санітарні вагони для потреб ЗСУ
Лубінець і державний міністр Катару обговорили повернення українців із Росії
Мобілізовані башкири уникають прямої участі в бойових діях в Україні
Японія надаватиме Україні довгострокову підтримку
ISW пояснив, чому росіяни атакують на кількох ділянках саме зараз
Скільки "Шахедів" збили цієї ночі
Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину
Скільки ворожих кораблів у морі
Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, – Зеленський
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
ISW прогнозує кульмінацію російського наступу в районі Авдіївки
У Мюнхені домінував песимізм, пов'язаний з можливим нападом Росії на НАТО, – Bloomberg
На фронті героїчно загинув Кирило Ульман
Коли Україна може підписати безпекову угоду зі США
Зеленський анонсував нові безпекові домовленості
Яка ситуація у Чорному морі з підводними човнами ворога
Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Європа має брати більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема це стосується і військової допомоги для України. Також він підтримав ідею про те, що в оновленій Єврокомісії повинна з’явитися посада єврокомісара з питань оборони.
Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.
56 документів підписали представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Зокрема, міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
Окупанти в Авдіївці проводять зачистку після відходу українських військових. Окрім того, ворог також перегруповується, щоб наступати на інших ділянках фронту.
Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він додав, що наразі на Авдіївському напрямку ситуація контрольована
Глава литовського МЗС заявив, що українці здатні забезпечити свою перемогу, оскільки продемонстрували спроможність, знання і компетентність у багатьох речах. Він додав, що наразі проблема в наявності техніки та боєприпасів.
Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що заради перемоги України Європа має змінити стратегію.
У 3 ОШБр повідомили, що критичної ситуації вже немає. Ворог продовжує вести наступальні дії, проте їх не можна порівнювати із тим, що було в Авдіївці. Окупанти досі оговтуються від ураження, що завдали ЗСУ під час оборони міста.
У Польщі чоловік вбив 38-річну заробітчанку з Тернопільщини. У неї залишилося троє дітей.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Російські війська отримали стратегічну перевагу в Авдіївці завдяки домінації в повітрі. Юрій Ігнат зауважує, що росіяни продовжать сунути лінію фронту завдяки авіаційним ударам.
Саме тому далекобійна ППО та далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів", – підкреслив речник.
Вдень 19 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули у Кропивницькому та поблизу Кременчука.
Перед цим Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці областей України. Зокрема, це було пов'язано із загрозою удару балістичного озброєння.
У Мар'їнській громаді поранено людину у Красногорівці. В Очеретиному поранено людину, пошкоджено будинок.
Також обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без руйнувань.
Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Їх знищили на Східному напрямку.
Окупанти заявили, що в Брянську нібито "збили" два БпЛА.
В російських телеграм-каналах повідомляють, що вибухи прогриміли в Ростові й Таганрозі.
Мережею ширяться кадри, як на польському кордоні не пропускали пасажирські автобуси.
Міністр Олександр Кубраков зазначив, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн. Тому він провів термінові переговори з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою. Під час розмови український міністр зауважив, що блокада пасажирського транспорту на кордоні неприпустима.
У тимчасово окупованій Макіївці 19 лютого пролунали вибухи. Після цього піднявся стовп густого чорного диму. ЗМІ пишуть про влучання в нафтобазу.
На Черкащині затримали агента російської розвідки, який інформував ворога про місця розташування стратегічних об'єктів.
Очільник Міноборони Швеції підбив підсумки "Рамштайну-19" для України. За його словами, там висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну.
Крім цього, Джонсон зазначив, що було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які нині створюються та продовжують розвиватися в межах Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.
Уранці 19 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Їх було чути в усіх районах. Біля села Рибацьке могли збити російський літак.
З 10 жовтня 2023 року окупанти почали масово штурмувати Авдіївку. Утім, за 4 місяці активних боїв агресор так і не зміг повністю оточити місто, зауважили аналітики ISW.
Український військовий Олександр Смолярчук поліг 17 лютого в Куп'янську на Харківщині.
Вчора окупаційні війська атакували одне з сіл Тягинської громади. Внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок.
Олексія Навального могли поступово труїти малими дозами в колонії. Саме це й могло стати причиною смерті політика.
Про це пишуть опозиційні російські ЗМІ. Посилаючись на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального, вони заявляють, що безпосередню участь у вбивстві брав голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін.
Агенти повідомляють, що в Джанкой прибуло багато нових російських військових. Помічено маркування ПВК "Вагнер".
Також виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі.
РосЗМІ пишуть, що в Брянську лунали вибухи. Окупанти заявляли про нібито атаку БпЛА й роботу ППО.
Уночі росіяни намагалися повторити наступ на Запорізький напрямок і провести штурм наших позицій. Однак це не вдалося. Українські захисники зупинили наступ окупантів.
Усі дії ворога – невдалі. Техніка знищена. Особовий склад – добитий.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по селі Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.
За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА.
Уже найближчим часом у цих вагонах евакуйовуватимуть поранених і травмованих бійців до тилових госпіталів. У них є все потрібне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.
Омбудсман Дмитро Лубінець обговорив із державним міністром Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер можливе залучення її країни до повернення з території Росії не лише дітей, а й інших категорій наших громадян.
На фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі в бойових діях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 18 лютого заявила, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні. Для цього вона звернеться за допомогою до приватного сектору.
Також прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія продовжуватиме надавати Україні різноманітну допомогу у відбудові та ділитися власним досвідом відновлення після руйнівних землетрусів.
Російські військові почали проводити наступальні операції відразу на 3 напрямках фронту. Аналітики наголосили, що окупанти намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні.
Втім, це не дасть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.
Сьогодні вночі Сили оборони знищили всі чотири ударні БпЛА типу "Shahed", які ворог випустив у напрямку Харківщини з Бєлгородської області.
Спершу – на Марганець. Трохи пізніше – на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів.
Пошкоджені два приватні будинки. На щастя, люди не постраждали.
Віталій Кім повідомив:
За даними ВМС, в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському – 1. Тим часом у Середземному 2 російські кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 8 ракет.
Президент заявив, що ситуація в Авдіївці є результатом послаблення допомоги нашій державі. Зеленський зауважив, що Байден уже це визнав. Втім, глава держави, не сумнівається, що ми обов'язково повернемо Авдіївку.
ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту в Донецькій області.
Аналітики ISW наголосили, що окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які не мають підтвердження.
У виданні зазначили, що представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу в підготовці до можливого нападу Росії на одну з них.
Кирило Ульман – захисник з протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Герой дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.
Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод.
Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.
Російська армія наразі тримає в Чорному морі три підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети. Про це повідомив речник ВМС.
Дмитро Плетенчук зауважив, що в північно-західній частині моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими човнами та використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.