Росіяни продовжують завдавати ударів, попри великодні заяви Путіна: хронологія 1152 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває ще 1152 добу. Напередодні російський диктатор заявив про "великоднє перемир'я". Однак, окупанти не дотримуються режиму тиші, продовжують завдавати ударів і вести бойові дії.

Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників, – повідомляє 24 Канал.

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