Кровопролитні бої за Бахмут, авіаудари по Авдіївці та Білогорівці: карта бойових дій за 2 травня

Російські сили ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України. Окупанти намагаються просунутися у районі Бахмута та Мар'їнки.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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За минулу добу Сили оборони України відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни тримають оборону.

Де на фронті найгарячіша ситуація

противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Також під артилерійським вогнем опинилися кілька населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 сіл і міст в Донецькій області.

Карта бойових дій під Бахмутом

противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв 4 населені пункти Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

противник продовжує атакувати позиції Сил оборони. Тривають бої за Мар'їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

Карта бойових дій у Мар'їнці

Яка ситуація під Вугледаром і Куп'янськом

Окупанти обороняються на Півдні

протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.ворог наступальних дій не проводив. Росія з артилерії та мінометів обстріляла чимало міст і сіл в Харківській області.окупанти обороняються. Росіяни обстріляли населені пункти, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Карта бойових дій на Півдні

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога

ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, внаслідок чого загинула дитина. Також росіяни обстріляли населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.