Резерви ворога суттєві: у ЗСУ розповіли про загрозу скупчення військ на Півдні

Українські військові щодня знищують ворожі склади на тимчасово окупованих територіях. Але слід розуміти, що резерви ворога все ще надзвичайно суттєві.

Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ворог продовжує зазнавати втрат. Мовиться як про особовий склад, так і про скупчення техніки та боєприпасів.

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ЗСУ порушують логістику ворога

Гуменюк зауважила, що ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над логістичними центрами ворога. Мовиться про знищення їхніх складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях. Якщо так продовжуватиметься й далі, то ворогові скоро не буде чим воювати.

Упродовж минулої доби вдалось ліквідувати три командні пункти ворога. Крім того, завдяки авіа- і ракетним ударам знищено скупчення озброєння та ворожої техніки, яку окупанти планували підтягнути для майбутніх атак.

Водночас вона підкреслила, що ейфорія не повинна брати верх. Слід розуміти, що ворог продовжуватиме атакувати. І робитиме це активніше, коли зазнаватиме поразок.

Недооцінювати ворога не можна. Ті резерви, які він намагається підтягнути, вони достатньо суттєві для того, щоб мати сили їх уразити. Але наші зусилля все ж таки мають успіх,

– підкреслила вона.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що ЗСУ продовжують впливати на подальший розвиток дій. На рішення ворога тиснуть також уражені напередодні зенітно-ракетні комплекси, склади боєприпасів, опорні та командні пункти.

Задача ЗСУ – послабити окупантів

Наразі важлива задача українських військових – послабити російських загарбників. Це необхідно зробити задля того, щоб в окупантів не було сил, які б дозволяли просуватись вперед.

До слова, руйнування Антонівського мосту теж завдало бійцям країни-агресорки чималих клопотів. Їм доводиться використовувати понтонні переправи. І нічого кращого ворогові на думку не спало.

Наталія Гуменюк додала, що загарбники не прибирають понтонні переправи навіть під час артилерійських атак з боку ЗСУ. Це свідчить про те, що російські бійці готові у будь-який момент втекти. Тож вони й тримають напоготові шляхи відступу.

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