ЗСУ відбили низку штурмових дій російських окупантів: де наразі тривають бойові дії

Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогові. Упродовж минулої доби ЗСУ відбили цілу низку штурмових дій російських загарбників. Розповідаємо, де зараз точаться бої.

Попри шалені втрати російські військові не полишають спроб штурмувати нові населені пункти. Про це свідчать дані, якими зранку 2 серпня поділились у Генштабі.

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Найгарячіше зараз на Сході та Півдні

Слід розуміти, що по всій території України зберігається загроза атак з боку окупантів. Але якщо ми вже говоримо про лінію фронту, то найбільше зіткнень спостерігається саме на Сході та Півдні нашої держави.

Так, ворог не припиняє обстрілювати населені пункти на Слов'янському напрямку. Відкривали вогонь окупанти поблизу Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового. Крім того, поруч із Дібрівним завдали авіаудару.

Що стосується Донецького напрямку, то тут усе без змін. Загарбники планують наступати на Бахмутський і Авдіївські напрямки.

А от Краматорський напрямок окупанти обстрілюють як із танків, так і з артилерії. Атак зазнали райони Серебрянки, Сіверська, Званівки, а також Донецького. Поблизу Серебрянки також завдали авіаударів. А от неподалік Івано-Дар'ївки зафіксували штурмові дії окупантів. Правда, там їм довелось відійти за відсутності бодай якогось успіху.

Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то ворог тут обстрілював як військову, так і цивільну інфраструктуру. Перепало районам Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кодеми, Семигір'я, Травневого та Зайцевого. Крім того, окупанти з авіації били поблизу Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.

Тим часом у районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого ЗСУ вдалось відбити штурмові дії. Поблизу ж Зайцевого та Бахмуту точаться бої.

Обстрілював ворог також Авдіївський напрямок. Під вогонь потрапили райони Авдіївки, Нетайлового, а також Нью-Йорка. З авіації окупанти били поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Крім того, намагались вороги штурмувати неподалік Авдіївки, але й там не досягнув успіху. Тож довелось відступити. Водночас зауважимо, що поблизу Пісків бойові дії все ще тривають.

Не припиняються обстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Загарбники били по районах Мар'їнки, Костянтинівки, Новосілки, Павлівки, Чарівного та Малої Токмачки. Жалюгідні спроби висунути розвідувальну групу ворог здійснив поблизу Новополя. Там ЗСУ виявили загарбників, відкрили вогонь та знешкодили окупантів.

Що стосується Південнобузького напрямку, то там у ворога незмінна мета. Він робить усе можливе, щоб не допустити просування ЗСУ. Крім того, загарбники систематично обстрілюють райони Миколаєва, Трудолюбівки, Токаревого, Тополиного, Князівки, Осокорівки, Апостолового, Іванівки, Посад-Покровського, Новогригорівки, Кобзарців, Широкого й Андріївки. Штурмові дії спостерігались поблизу Трудолюбівки. Але й там у загарбників не було жодних успіхів, що змусило їх відступати.

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