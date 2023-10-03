Стратегічна рутина: військовий експерт пояснив, чим нині ЗСУ зайняті на фронті

Ситуація на фронті зараз напружена. Хоч змін на карті практично немає, але триває щодення важка стратегічна "рутина".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ніякої паузи в наступі немає. Тривають щоденні складні бойові дії.

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Що відбувається на фронті

Як наголосив Черник, українські військові здійснили досить глибокий прорив на Півдні. Там вдалося вклинитися в оборону окупантів на ділянці приблизно 10 на 10 кілометрів. Враховуючи, що так звана "лінія Суровікіна" становить 20 – 25 кілометрів, то це подекуди аж половина.

А в якихось точках навіть трохи далі. Ми зараз на другій головній лінії. Там величезна мережа бліндажів, окопів, "секретів" для ПТРК, дотів, позицій для артилерії тощо. Тут сконцентрований особовий склад ворога. І вести війну в таких тунельних умовах дуже важко. Противник повернув нас у 1 – 2 Світові війни в частині ведення бойових дій,

– розповів Черник.

Тому зараз на фронті продовжується стратегічна рутина. Йде методичне знищення особового складу та військової техніки ворога.

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Зараз стратегічне завдання Збройних Сил України – дійти до північного Приазов'я. Це дається надзвичайно складною ціною. Варто пам'ятати, що після "лінії Суровікіна" аж до Перекопського перешийка немає настільки серйозно укріплених споруд. За винятком Мелітополя та Токмака.

Ще одне важливе завдання на Сході – оперативне оточення Бахмута. Українські військові поступово, але впевнено рухаються до виконання цього завдання.

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