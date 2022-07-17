Начальник штабу Kraken назвав пріоритетні напрямки ворога

У російських окупантів зараз в пріорітеті – Донецька область. Вони намагаються саме туди накидати війська.

Про це в ефірі 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев. Він зазначив, що росіяни намагаються підсилити Ізюмський напрямок та хочуть рухатися на Словʼянськ.

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Костянтин Немічев акцентував, що в окупантів зараз немає військ для захоплення Харкова та Харківської області. Якщо вони отримають Донбас, тоді в них є якісь шанси.

Якщо брати південь від Харкова – це Ізюмський напрямок, тобто вони рухаються вниз. Якщо брати північ від Харкова, там недостатньо сил, навіть для того, щоб просуватися малими населеними пунктами. Там росіяни проводять закріплення – закопуються та роблять бліндажі,

– пояснив Костянтин Немічев.

"Нагадаю, що саме наш підрозділ відкинув їх на 20 кілометрів від окружної дороги міста Харкова", – зазначив Немічев.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken додав, що, звісно, в путіна є якісь плани. Проте ми памʼятаємо, які вони в нього були 24 лютого й всі провалилися.

"Потім в нього були плани швидко захопити Луганську та Донецьку область – провалилися. Вони ще досі боряться за Луганську область, а попереду Донецька, яку ми підсилюємо. Зараз ми тримаємося, чекаємо на озброєння. Це вирішить хід подій", – повідомив Костянтин Немічев.

Дивіться відео про пріорітетні регіони росіян: