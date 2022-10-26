Війну Україна поки не виграла, бо в Росії досі є одна перевага, – Яковенко

Міф про так звану "2 армію світу" вже давно розсипався. Однак не варто недооцінювати ворога. Російські окупанти мають одну головну перевагу, яка поки допомагає їм триматися на плаву.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко. За його словами, міф про "2 армію світу" дійсно розсипався. Однак вони все ще боєздатні. І їх дуже багато.

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Він припускає, що російська армія дійсно змогла б захопити більшість європейських країн, окрім Британії або Польщі. З Україною зовсім інша ситуація. ЗСУ – надзвичайно боєздатна одиниця, а український народ відчайдушно готовий до боротьби, чим не можуть похвалитися в інших європейських країнах.

Не думаю, що якась європейська країна, окрім України, змогла б витримати те, що витримала Україна. Тут з самого початку була менш оснащена армія. Але вони упродовж 8 років вчилися воювати. Друге – рівень самопожертви, який є в українського народу та армії. Він не характерний для європейських держав,

– зазначив Яковенко.

Українська суспільство загартувалося за роки боротьби проти російських окупантів. І Путіну дійсно не пощастило, що на його шляху стали такі люди.

Чому Україна повільно перемагає Росію

На думку Яковенка, не варто говорити, що російська армія – це "зброд". Зараз Україна із певною кількістю західної зброї повільно витісняє російських загарбників. Перспективи в ЗСУ дійсно хороші, але не варто недооцінювати ворога.

Найприкріше те, що поки в окупантів є перевага в далекобійній артилерії та ракетах. Тому Росія може безкарно бомбити українські міста, запускаючи ракети за 2 тисячі кілометрів від них. Потрібно, щоб Захід нарешті надав ЗСУ справді далекобійну зброю.

Чекаємо, коли Захід почне надавати далекобійну зброю – артилерію та ракети. Ця перевага окупантів нікуди не ділася,

– вважає Яковенко.

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Додамо, українські військові продовжують методично знищувати російських окупантів. За минулу добу вони відправили "на концерт до Кобзона" ще 480 загарбників. Тепер загальні бойові втрати окупантів становлять 68 900 військових.

Крім того, захисники знищили 2628 танків, 5351 бойових броньованих машин, 1686 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби ППО. Більше статистики дивіться за посиланням.