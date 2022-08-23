Якої зброї бракує Україні для контрнаступу: відповідь військового експерта

Українські оборонці продовжують щодня боротися з російськими окупантами у різних частинах фронту й завдавати їм втрат. Разом з тим, поки експерти не говорять про активну фазу контрнаступу нашої армії, оскільки зброї все ще недостатньо.

Хоча наші західні партнери продовжують допомагати вибивати ворога й надсилають нам зброю, утім її бракує, щоб змінити хід війни. Про це в ефірі 24 каналу сказав полковник запасу, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, забагато зброї не буває. Чим більше її надійде в Україну від наших партнерів, тим швидше наблизиться день нашої перемоги.

Тому, він вважає, що заяви нашого політичного керівництва про "50 HIMARS" цілком виправдані.

Навіть половини буде достатньо, щоб виконати ті завдання, які поставити у Генеральному штабі Збройних Сил України,

– сказав Світан.

Якої зброї бракує

Як наголосив фахівець, українській армії зараз справді бракує "броні" – бронетранспортерів та броньових машин піхоти, зокрема.

"Для того, щоб проводити будь-яку контрнаступальну дію і не втратити піхоту, потрібна броня. Із цим нам допомагають турки, США та інші країни. І за це їм дякуємо. Однак цього мало", – додав експерт.

І наголосив, щоб провести ефективну контрнаступальну операцію постачання зброї потрібно збільшити у 2 – 3 рази.

Що змінить хід війни

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначав, що постачання в Україну 50 систем HIMARS повністю змінило б хід війни з росією.

"Ціна однієї системи HIMARS – 4 мільйони доларів. Ціна 50 систем – 200 мільйонів доларів плюс боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню та ефективної руйнації логістики російської армії менша, ніж однієї яхти російського олігарха", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що це точно не "всі гроші світу", але це те, що "цілком змінило б хід війни".

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