Паузи для Путіна взимку не буде, все вирішуватиме Україна, – американський політолог

Ніхто не буде робити паузу у війні на зимовий період. Збройні Сили і надалі тиснутимуть на окупантів, а союзники підтримуватимуть Україну.

Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, два ключових союзники України – Вашингтон та Лондон – чітко заявили, що підтримуватимуть Україну, а міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив, що ЗСУ мають продовжувати контрнаступ взимку.

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Все вирішуватиме Україна

Як підкреслив Юнус, для України вже достатньою є підтримка цих двох держав, які свого часу розвалили СРСР. Також дуже важливо, що в Європі є кілька достойних країн та політиків, які послідовно допомагають ЗСУ.

Не варто звертати увагу на інформаційні вкиди щодо примушення України до переговорів. Все вирішуватимуть не залаштунки, а президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та загалом військово-політичне керівництво.

Якщо за лаштунками й підуть якісь розмови про перемовини, то взагалі не реагуйте. Вони були можливі лише на початку війни, коли всі готувалися до вашої капітуляції. Тому й були певні перемовини в Стамбулі. Але ви вперлися рогами,

– зазначив Юнус.

Експерт вважає це дійсно правильним рішенням. На час перемовин у Стамбулі Україна була в ситуації 2015 року після Іловайська та Дебальцевого, коли Київ змусили піти на перемовини. Адже тоді Росія погрожувала подальшими діями.

Цього разу Україна набралася сил та дала потужний опір окупантам і не пішла на вимоги Кремля. Після цього тема перемовин залишилася лише в інформаційній площині.

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ЗСУ продовжують знищувати окупантів