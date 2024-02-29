Загибель воїнів 73-го морського центру ССО: хронологія 736 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Російське військо намагається наступати на фронті і продовжує терор цивільного населення.

Що відбувається на полі бою сьогодні, які нові воєнні злочини скоїли окупанти, ситуація на міжнароджній арені, головні новини за останній день цієї зими передає 24 Канал.

Радимо прочитати Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну