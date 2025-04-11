"Україна знайшла спосіб вести новий вид війни": Залужний закликав Захід наслідувати ЗСУ

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про технологічні інновації, які Україна використовує на полі бою. На його думку, західні держави повинні брати з неї приклад.

Варто зауважити, що Україна може змінити те, як Захід буде вести свої війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense One.

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Які новітні технології застосовує Україна у війні

За даними Залужного, російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі Першої світової війни. Тепер ворог може виявити найменші рухи противника та атакувати без попередження.

Внаслідок цього фронт бою замикається в оборонних укріпленнях із "солдатами, похованими в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними". Такі умови на полі бою спричинені трьома основними факторами.

Першим з них є невеликі тактичні безпілотні апарати, які використовують для націлювання на військові сили та обладнання в повітрі, на суші та на морі. Такі БпЛА застосовують і для боротьби з іншими дронами. Варто зазначити, що вони є однією із найефективнішої зброї, адже саме безпілотники завдають приблизно дві третини втрат Росії.

Ще одним фактором, який змінив хід війни, є радіоелектронна боротьба. Тепер вона включає не лише відстеження та глушіння, а й захоплення сигналів дронів. Це дозволяє противнику відбивати ціль та знищувати спеціалізовані екіпажі, які важко замінити.

Останніми Залужний згадує дистанційні датчики різної складності. Він пояснює, що розгорнуті в спірних, але незахищених "білих просторах", вони створюють захисні буфери, які не дозволяють ворогу пробратися крізь них.

Під загрозою існування Україна розробила кілька способів вести цей новий вид війни,

– каже ексголовнокомандувач ЗСУ.

Варто зауважити, що його військові відмовилися від методів, тактики, обладнання та управління інформацією та сигналами в стилі холодної війни.

Зара дрони використовуються в багатьох ролях. Зокрема, недорогі морські безпілотники "вигнали" російський Чорноморський флот із, здавалося б, неприступної кримської гавані. Окрім цього, неозброєні БпЛА безперервно працюють у логістичних і медичних евакуаційних ролях.

За словами Залужного, безпілотники в Україні нечасто є дорогою продукцією традиційних військових підприємств. Переважно вони виготовлені з комерційно доступних апаратних компонентів та програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, що робить війну на виснаження ефективною і доступною у масштабі.

На його думку, революція дронів створила загартоване та непохитне середовище. Будь-яке візуальне прицілювання або електронна трансляція часто призводять до атаки протягом декількох секунд, не дозволяючи жодній зі сторін досягти вирішального прориву.

Проте він пояснює, що мобільність приноситься в жертву захисту, і це заходить у глухий кут.

Окрім цього, Залужний каже, що обман, візуальне маскування та приховування електронних випромінювань стали важливими для протидії безперервному створенню перешкод, перехопленню та націлюванню на бортові джерела сигналу.

Зараз давно забуті методи фіксованого зв’язку, такі як підземні, підводні, повітряні мережі та волоконно-оптичні мережі, знову в моді, тому що їх складніше порушити, і вони пропонують чудову пропускну здатність, надійність і безпеку. Безпілотники стають все більш автономними та здатні працювати без постійної уваги з боку оператора або навіть постійного підключення до сигналів GPS.

Однак, ефективне управління ними залишається вирішальним. За словами Залужного, тут заслуговує на визнання українська система управління боєм DELTA, яку Україна почала розвивати за кілька років до російського вторгнення у 2022 році.

Ми називаємо це "Google для військових", тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних модулів у системі. Google допомагає організувати ваш робочий простір, а DELTA допомагає організувати ваш "військовий" простір,

– каже Залужний.

Він додає, що простіша, ніж американська система керування боєм Palantir, DELTA забезпечила українським захисникам ситуаційну обізнаність і підтримку прийняття рішень у критичні моменти, пропонуючи перевагу проти більшого, але інформаційно дефіцитного противника.

На його думку, ефективні командно-контрольні системи повинні мати справу з інформацією різних типів і джерел, тобто повідомленнями людей, розвідувальними даними з відкритих джерел, супутниковими зображеннями, відеоканалами з дронів, відеокліпами мобільних телефонів, кіберданими тощо.

Саме тому DELTA використовує штучний інтелект для швидкого сортування даних і надання лідерам повного уявлення про поле бою та за його межами. Це включає сховище ідентифікованих і запропонованих цілей, готових до розгортання на відповідних дружніх ударних або кіберплатформах.

Говорячи про російсько-українську війну, Залужний каже, що "західні військові надто довго спали". Він пояснює, що, зустрічаючись із супротивниками, озброєними масово розгорнутою, оптимізованою автономною зброєю, вони можуть стати загальновідомими жертвами німецького бліцкригу Другої світової війни.

Проте зараз війська інших західних держав "мають дар незмірної цінності": досвід, який Україною здобула важкою працею, "викуваний у виснажливій боротьбі за виживання". На думку Залужного, якщо Захід хоче вижити, він повинен швидко й повністю засвоїти ці уроки й правильно ними скористатися.