Норвегія готова допомагати Україні з ППО, – Зеленський

Після жорстоких російських атак Україна не сама, в неї є партнери, готові допомагати. Одним із таких є Норвегія, яка висловила готовність допомогти з ППО.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також На тлі скандалу: кияни створили петицію про заборону наметів у метро під час тривог

Як Норвегія допоможе Україні з ППО?

За словами Зеленського, Україна та Норвегія обговорили постачання для ППО. Осло зголосився допомогти.

Говорив з прем'єр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. 23 людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів,

– підкреслив глава держави.

Окрім цього, гарант сказав: працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності, це спільне завдання, яке треба повністю виконати.

У результаті Європа матиме власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз.

"Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям", – розповів президент.

Він також сказав, що будуть спеціальні формати роботи, а тому готуються до зустрічей найближчим часом.

Додамо, що The Guardian зауважили: Росія користується тим, що Україні бракує ППО, і завдає масованих ударів.