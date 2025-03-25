Вважаю, що ми перебуваємо в непоганому стані, – Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський вважає, що стан справ на фронті залишається непоганим. Однак він зазначив, що "є виклики, є дефіцити".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу 25 березня.

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Як Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Зеленський заявив, що ситуація на фронті є важкою та складною. Водночас він вважає, що попри труднощі він є в "непоганому стані".

Я вважаю, що ми зараз в гарній формі. Попре те, що в принципі важко і складно, я вважаю, що у нас фронт у непоганому стані на сьогодні. Бажано краще. Безумовно, є виклики, є дефіцити,

– зазначив президент.

Також український лідер наголосив, що ЗСУ – гарантія безпеки і незалежності держави.

"Але, в принципі, десь ми щось там, знаєте, напрацювали. І щодо снарядів, і щодо допомоги: десь розблокували. Нові дрони з'являються. Я вважаю, що ми в непоганому стані перебуваємо. І це важливо на перемовинах: тримати удар", – додав Зеленський.