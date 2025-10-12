Зеленський заявив, що російські удари по українській енергетиці – це "маркетинг" Путіна. Росія не має перемог на фронті, тому вона шукає інші способи отримати бодай якісь "успіхи", щоб "продати" своєму населенню.

Зеленський зазначив, що марно вірити обіцянкам "успіхів" Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News.

Які цілі, на думку Зеленського, переслідує Росія, атакуючи українську енергетику?

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом казав йому, що Росія не зможе окупувати ті території, про які заявляє. Він пригадує, як казав, що до зими Росія не досягне цілей, які собі ставить, бо слова Кремля завжди розходяться з реальністю.

Це, знаєте, воєнний маркетинг Путіна, не більше. Тому я казав: ви побачите, що вони атакуватимуть нашу цивільну інфраструктуру,

– пригадує Зеленський.

Він зазначив, що Росія вже зараз атакує енергетику, газову промисловість, залізницю, причому цивільну. Усе це, на його думку, означає, що Росія "не знає, що робити, як продати якісь "успіхи" відповідно до пропаганди".

Зеленський підкреслює, що Росія не досягла жодної з цілей, які декларувала Трампу та європейським лідерам. Зараз немає навіть натяку на "перемогу" Росії.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна краще підготувалася до зими, ніж у попередні роки, завдяки підсиленій протиповітряній обороні та інженерно-технічним спорудам. Але важливо розуміти, що ті роботи, які енергетики провели, не рятують від усіх російських ударів, а лише зменшують ймовірність повного знищення об'єктів енергопостачання та інших негативних наслідків ворожих атак.

