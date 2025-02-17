Путіну потрібен не мир, а припинення вогню для передишки, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Владіміру Путіну потрібна пауза у війні з Україною для підготовки до нового вторгнення.
- Український президент підкреслив, що не довіряє словам російського диктатора та потребує сильних гарантій безпеки.
Володимир Зеленський заявив, що Владіміру Путіну не потрібен сталий та довготривалий мир з Україною. Російському диктатору потрібна лише павза з припиненням вогню, щоб підготуватися до нового вторгнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю NBC News.
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Що сказав Зеленський про Путіна та мир в Україні
Володимир Зеленський наголосив, що Владіміру Путіну потрібна павза у війні з Україною. За словами президента, для нашої країни це "дуже добре і дуже погано водночас".
Він (Путін – 24 Канал) потребує павзи, бо він наразі мобілізує 45 тисяч людей щомісяця. Він хоче підготувати гарно натренованих людей, але має багато втрат, вони (російські солдати – 24 Канал) не гарно натреновані, для цього немає достатньо часу,
– зазначив глава держави.
Він також пояснив, що російське командування відправляє цих погано натренованих людей на фронт, де ті зазнають поранень або помирають.
"Ось чому він (Владімір Путін – 24 Канал) потребує паузи, він потребує часу, припинення вогню, без дій на фронті. Для того, щоб підготуватися до нового вторгнення", – зауважив Зеленський.
Український президент підкреслив, що ось, чому коли наша сторона говорить з президентом Трампом, з його командою та віцепрезидентом, то каже, що не довіряє словам російського диктатора.
Слава Богу, якщо президент Трамп змусить його (Путіна – 24 Канал), він може, але я потребую гарантій безпеки. Слів недостатньо, вони не варті нічого, ось чому для мене дуже важливо сильні гарантії безпеки,
– наголосив український лідер.
В іншому випадку, за словами Зеленського, якщо Путін прийде назад, то може знову окупувати Україну.