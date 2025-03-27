Зеленський відповів, що він очікує від Трампа щодо України та Росії

Володимир Зеленський заявив, що очікує від Дональда Трампа, щоб Україна була в сильній позиції у війні проти Росії. Також український лідер очікує, що президент США надасть нашій державі справедливий мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції у Парижі.

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Що сказав президент про очікування від Трампа

Володимир Зеленський зауважив, що він насамперед хоче гарантій безпеки від США.

І питання не в тому, як я ставлюся до Трампа. Я йому сказав: через 3 роки у вас буде інший президент. Але народи Європи, США й України будуть існувати. І якщо сьогодні Путін гарантує вам щось і ви в це вірите, то після вас він може порушити все, що він говорить. Хто буде нести за це відповідальність? Для нас треба зрозумілий, чіткий, дієвий мир,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що сказав Трампу, що якщо Україні наразі не дають можливість вступити в НАТО, то потрібні ті речі, які працюватимуть так само. За словами Зеленського, наразі є варіанти, про які наша сторона говорить з партнерами.

"І якщо росіяни порушують будь-яку домовленість, а Америка відповідає на це, то всі ми довіряємо Америці та президенту. А якщо вони порушують, і їм за це нічого немає, і навпаки, послаблюють санкції, то тут питання не про довіру, а – що з цим всім робити далі", – сказав глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив, що він прагне, щоб США були сильнішими стосовно Росії та Владіміра Путіна. Для цього потрібно працювати на рівні лідерів, з іншими країнами, а також у форматі Білого дому.