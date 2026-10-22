Не лише ракети: Зеленський назвав дві речі, які потрібні Україні від союзників

Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для захисту України. Також він наголосив на важливості санкційного тиску на Росію.

Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN.

Зеленський про потреби України

Видання зазначає, що Україна опинилася у надскладному становищі через брак засобів для збиття російських ракет. Наразі українські військові знову отримують розвіддані про запуск балістики, однак не мають чим її збивати.

Зеленський зазначив, що європейські партнери надали Україні декілька ракет до систем ППО, однак "цього недостатньо, щоб захистити себе". Для ефективної протидії агресії від міжнародних партнерів Україні першочергово потрібні дві речі.

Не скасовувати санкції проти Путіна… (і) дати нам кращі ракети,

– заявив Зеленський.

Журналісти звернули увагу на те, що у відносинах України зі США спостерігається зниження напруженості після звинувачень з боку Києва в обмеженні передачі розвідданих, затримці постачань озброєння та лімітах у роботі Starlink.

Наразі обмін критичною розвідувальною інформацією відновлено. Водночас військові послуги Starshield від компанії SpaceX все ще працюють з обмеженнями.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що США затримують постачання ракет до систем Patriot, попри те, що вони вже були оплачені. Водночас держсекретар США Марко Рубіо відкинув звинувачення про навмисні затримки, пояснивши, що у світі високий попит на перехоплювачі балістики.