Перемогу над Росією можна здобути військовим шляхом, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемогу над Росією можна здобути військовим шляхом. Однак, у такому випадку Україні буде важко без допомоги партнерів.

Окрім цього, здобуття перемоги військовим шляхом може призвести до великих втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для NBC News.

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Як Україна може здобути перемогу над Росією

Зеленський заявив, що Україна все ще може перемогти Росію військовим шляхом та додав, що розуміє, яку ціну потрібно заплатити за це.

Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути,

– каже президент.

Зазначимо, що Зеленський також розповів про втрати української армії у війні з Росією та заявив, що на фронті загинуло 46 тисяч солдатів, ще десятки тисяч зникли безвісти чи потрапили в полон, а 380 тисяч воїнів отримали поранення.