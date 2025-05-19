Росія невідворотно програє війну в Україні: ЗМІ вказали на головні ознаки

Вже понад три роки триває повномасштабна війна в Україні. Найбільші темпи наступу ворога спостерігалися на початку вторгнення у 2022 році та восени 2024 року. Втім, станом на весну 2025 року російські війська, здається, "забуксували".

Окупанти не здатні здійснити прорив на фронті. Їм вдається досягати лише незначних і повільних просувань ціною великих втрат. Видання Foreign Policy вважає, що Москва поступово, але невідворотно починає програвати цю війну, передає 24 Канал.

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Чому Кремль програє в Україні

Журналісти зазначають, що у Путіна немає іншого виходу з війни, як у тій чи іншій формі визнати "поразку". Кремлю дедалі важче приховувати наслідки його агресії проти України для своїх громадян. Економіка Росії продовжує руйнуватися. Відбувається падіння цін на енергоресурси через торгівельні війни Трампа. Спад економіки Китаю загрожує спустошити бюджет Росії, який залежить від експорту нафти і газу.

Видання вказує, що росіяни вже почали задумуватися над тим, чи варта ця війна бідного майбутнього та зростання цін.

На фронті у ворога теж не все добре. Противник постав під двома серйозними військовими дилемами.

Перша – це його нездатність просуватися вперед. Уже кілька місяців окупанти безуспішно намагаються взяти Покровськ. Лише цього року російські втрати становлять понад 100 тисяч осіб загиблими та пораненими. Очікується, що до кінця 2025 року втрати Росії від початку війни перетнуть позначку у мільйон осіб. Причому, навряд чи, їй вдасться домогтися стратегічного поліпшення власного положення на фронті порівняно з 2022 роком.

Друга дилема – це незламність України. Не зумівши військовим шляхом окупувати країну, Путін вдався до терору цивільних. Диктатор розраховував залякати українців і змусити їх до капітуляції. Втім, цей підхід дав зворотний ефект. Дії окупантів лише переконали українців, що потрібно чинити опір. Україна менша і бідніша, не створена для війни на виснаження, але демонструє високу силу духу та інноваційність, що дозволяють їй триматися.