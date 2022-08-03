Ворог обстрілював район Авдіївки, хотів покращити тактичне положення, але з втратами відійшов

російські загарбники продовжують спроби просуватись вперед. Для цього вони постійно відкривають вогонь, щоб бодай якось відкинути ЗСУ, але їм це не вдається.

Це спостерігається на Авдіївському напрямку. Там, розповідають у ранковому зведенні Генштабу від 3 серпня, ворог зазнав втрат і змушений був відійти.

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Обстріл Авдіївки результатів не приніс

І хоч окупанти продовжують щедро поливати вогнем район Авдіївки, вони не змогли досягнути бажаних результатів. Прагнення покращити своє тактичне положення реалізувати не вдалось. Тож ворог не лише змушений був відійти. Він ще й зазнав втрат при цьому.

Сили ворога зосереджені поблизу Бахмута

Якщо говорити про Донецьку область, то там ворог усі свої сили зосередив саме на Бахмутському напрямку. Саме місто окупанти хочуть захопити, але просунутись до нього їм ніяк не вдається.

Так, на напрямку Сіверська загарбники били зі ствольної, а також реактивної артилерії та танків. Відкривали вогонь окупанти по районах Сіверська, Серебрянки, а також Григорівки. Поблизу Никифорівки та Тетянівки проводили розвідку за допомогою БпЛА.

Тим часом на самому Бахмутському напрямку окупанти з артилерії б'ють по районах Кодеми, Семигір'я, Травневого, Виїмки, Берестового, Бахмутського й Опитного. Це вони роблять задля того, щоб відкинути наші підрозділи від рубежів, зайнятих ними раніше. Крім того, ворог завдавав авіаударів неподалік Семигір'я та Білогорівки.

Не минулось і без наступу у районі західної околиці Берестового. Але там ворогові не вдалось досягнути успіху, тож йому довелось відступити. Те ж спостерігалось на напрямках Володимирівка – Яковлівка, а також Семигір'я – Кодема. Натомість бої тривають на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.

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