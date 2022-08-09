Українські захисники знищили у повному складі парашутний десантний полк окупантів, – Цимбалюк

російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Так, ЗСУ вдалось ліквідувати цілий парашутний десантний полк країни-агресорки.

Як розповів журналіст Роман Цимбалюк, в росії на один парашутний десантний полк стало менше. А все тому, що його практично повністю знищили українські військові.

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85% особового складу ліквідовано

Якщо говорити конкретніше, то мовиться про 331 парашутний десантний полк. Він базується у військовій частині 71 211, що в Костромі. Зауважимо, що це за понад 1000 кілометрів від Києва. Військовослужбовці, яким дивом вдалось вціліти, зізнаються, що в Україні полк зазнав шалених втрат. Мовиться про 85% особового складу, а також техніки.

Але ворог не був би собою, якби не мав намірів знищити все "під нуль". Тож нещасних 70 бійців, які залишились з цього полку, вирішили відправити в наступ. Причому відразу на позиції, які ЗСУ вже встигли добре облаштувати задля "теплого" прийому окупантів.

А ворог таки прагне просуватись

Як зауважили у Генштабі ЗСУ, російські військові не полишають спроб просуватись на Донецькому напрямку. Їх цікавить можливість захопити Бахмут, а також Авдіївку. Тож загарбники продовжують наступ в напрямках цих населених пунктів.

Наприклад, на Бахмутському напрямку бійці країни-агресорки продовжують обстрілювати все довкола з артилерії. Під атаку потрапили райони Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки, а також Вершини. А авіації ворог атакував поблизу Вершини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки, Спірного.

Проводили також розвідку боєм неподалік Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута. Але досягнути успіху загарбникам не вдалось, тож вони вимушені були втікати. Спробу наступу також спостерігали в районі Зайцевого, але вона ворогові теж не вдалась.

А от на Авдіївському напрямку теж спостерігали обстріли. Ворог обстрілював район Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки та Сухої Балки. Якщо говорити про авіаудари, то їх здійснили поблизу Мар'їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

Наступальні бої спостерігались неподалік Красногорівки й Авдіївки. Але й там досягнути бодай якогось успіху ворогові не вдалось. А гідна відсіч ЗСУ взагалі змусила окупантів відійти.

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