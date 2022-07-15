Окупанти будуть змушені перенести свої склади, – військовий експерт

Зараз ЗСУ влучно атакують склади російських загарбників на окупованих територіях. Однак тепер важливо не дати змоги російським військовим передислокувати сховища боєприпасів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що обстріли та знищення інфраструктури й складів з російськими боєприпасами, якими гатять по українських містах, тривають.

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Проблеми окупантів

Мусієнко наголосив, що такі обстріли не припиняться поки всі склади загарбників на окупованих територіях не знищать. Тобто це очевидна позиція.

Крім того, за його словами, наступним етапом має стати надання Україні від партнерів більш далекобійних систем, зокрема, й ракети до систем HIMARS, які можуть влучати на відстань до 150 кілометрів, аби переносити удари далі.

Мусієнко пояснив, що тоді це створить дуже серйозні проблеми для російської логістики, оскільки вони будуть змушені рухатися великими колонами. Водночас такі колони може виявляти українська розвідка та знищувати наша артилерія, аби вони не могли прибувати до лінії фронту.

Це дуже правильна тактика, фактично – це удар в серце російської воєнної машини й манери ведення бойових дій, оскільки без артилерії окупанти воювати не можуть,

– заявив Мусієнко.

Важливо не давати загарбникам перепочинку

За оцінками фахівців, близько місяця тому, коли були активні бої під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, Росія випускала по Україні від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів за добу. Тож якщо знищувати й зменшувати такі спроможності загарбників, ліквідовуючи склади на місцях, окупанти будуть позбавлені серйозної можливості ведення наступальних дій.

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Як наголосив Мусієнко, зараз важливо не давати російським окупантам "передиху", аби вони не могли шукати інші місця та переобладнувати їх під склади боєприпасів, а одразу це все знищувати.

Думаю, окупанти будуть змушені перенести свої склади та арсенали далі від лінії фронту, аби уникати ураження. Водночас це викликатиме логістичні складнощі,

– заявив військовий експерт.

Що потрібно Україні зараз

Утім, як наголосив Мусієнко, перемогти Росію та викинути окупантів з української землі – без систем, які можуть бити далі, військової авіації (штурмової й тактичної), безпілотників, які здійснюють розвідувально-спостережні цілі й координацію артилерійського вогню, а також дронів-камікадзе, які можуть бити по системах радіоелектронної боротьби й радарах систем протиповітряної оборони – буде складно.

"Тому я сподіваюсь, що наступним етапом, зокрема, й на конференції "Рамштайн", а також у пакетах ленд-ліз – буде питання авіації й далекобійних систем озброєння", – підкреслив військовий експерт.

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