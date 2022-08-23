Українські захисники дають гідну відсіч: де окупантам не вдалося провести наступи та штурми

Наша держава вже 181 добу відбиває атаки загарбників. Ворог не покинув намірів окупувати всю Україну.

Оперативну інформацію з поля бою повідомили на вечір 23 серпня у Генеральному штабі ЗСУ. Росіяни намагались наступати, штурмувати і обстрілювали наші позиції.

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Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Ворог має на меті утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат,

– повідомляє Генштаб.

Крім того, наші воїни розповіли про ситуацію на кожному з напрямків боротьби.

Обстріли Півночі та Харківщини

У Генштабі зазначили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках все залишається без значних змін. Були обстріли російських окупантів із ствольної артилерії неподалік Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював також із ствольної та ще й реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Великі Проходи, Руські Тишки, Питомник та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова. Мав на меті розвідати та коригувати вогонь артилерії, тому задіяв БпЛА.

Бої на Донбасі

Обстріли на Слов'янському напрямку були неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Ворог завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку були атаки ворога з артилерії різних типів на райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. З авіації росіяни били біля Тетянівки та Пришиба. Також вели розвідку наших позицій з БпЛА.

На Бахмутському напрямку окупанти відкривали вогонь біля Бахмута, Бахмутського і Кодеми. З авіації атакували неподалік Соледара та Бахмута.

Невдалою виявилась для ворога розвідка боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве. ЗСУ змусили окупантів відійти.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках населених пунктів Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцеве та Курдюмівка. Все було без успіху, окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник продовжив обстріли із всього спектру артилерійського озброєння поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Новобахмутівки та Невельського. Завдав авіаударів неподалік Мар'їнки та Красногорівки.

Також окупанти надіялись, що наступальними діями прорвуть оборону наших військ та просунуться у напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське. Але все було для росіян безуспішно, ворог хаотично відступив.

На Новопавлівському напрямку були обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Павлівки та Великої Новосілки. Ворог невдало намагався покращити тактичне положення у напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви.

Що відбувається на Півдні

У Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку були обстріли в районах населених пунктів Щербаки, Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль та Вишневе. Ворог бив з авіації біля Малинівки, Залізничного та Времівки.

На Південнобузькому напрямку росіяни задіяли танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Прибузьке, Лупареве, Мирне, Новогригорівка, Червона Долина, Первомайське, Киселівка, Любомирівка, Андріївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Князівка та Іванівка.

Авіаудари були біля Трудолюбівки, Андріївки та Новогригорівки. Для розвідки позицій наших військ та корегування вогню артилерії противник активно задіював БпЛА.

Попереджають наші захисники й про те, що корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Також ці кораблі уражають військові об'єкти й елементи інфраструктури в глибині території України.

Втрати ворога у війні

Сили спеціальних операцій повідомляли, що знищили міст у Донецькій області. Підрив цього об'єкта значно сповільнив рух російських загарбників. Після деокупації знищені українські об'єкти відновлять.

Повітряні сили ЗСУ 22 серпня збили аж три ворожі безпілотники. Також захисники поцілили в пункти постачання мастильних матеріалів окупантів. Ударна авіація вгатила по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

Наші мужні ЗСУ щодня завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 23 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом вдалося ліквідувати 45 550 окупантів.

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