29 липня, 23:02
Росія активізується на Донеччині, майже 140 боїв за добу: зведення Генштабу
Основні тези
- З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень; ворог завдав 3 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.
- Найгарячіші райони: Покровський та Лиманський напрямки, зокрема 48 атак у районах Покровська; знищено 96 росіян, 14 дронів, пошкоджено техніку.
- На різних напрямках фронту (Північно-Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Краматорський, Торецький, Новопавлівський, Оріхівський, Придніпровський) відбито численні атаки.
- На Гуляйпільському напрямку боїв не було, проте завдано авіаудару по Білогір'ю.
Російські загарбники продовжують атакувати на ключових напрямках, найбільша активність противника зафіксована на Сході, однак значних змін лінії фронту не відбулося. Українські захисники відбили більшість атак, зокрема в найгарячіших районах – Покровському та Лиманському.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка поточна ситуація на фронті?
У Генеральному штабі зазначили, що з початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях захисників України й населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував 6 ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.
- На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Зафіксовано 16 атак, ще 2 бої тривають. Росіяни обстріляли позиції 287 разів, у тому числі 8 разів із реактивних систем залпового вогню, завдали 2 авіаудари та скинули 3 керовані бомби.
- На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорватися 4 рази – поблизу Вовчанська та в напрямку Колодязного. Усі атаки були відбиті.
- На Куп'янському напрямку ворог провів 2 атаки – у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.
- На Лиманському напрямку було 20 атак у районах Нового Миру, Колодязів, Карпівки, Діброви, Торського, а також у напрямках Середнього, Шандриголового та Ямполя.
- На Сіверському напрямку відбито 5 атак біля Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще 2 бої тривають.
- На Краматорському напрямку було 3 спроби прориву – у напрямку Білої Гори та біля Новомаркового. Усі атаки відбиті.
- На Торецькому напрямку ворог атакував 6 разів поблизу Торецька.
- Покровський напрямок – найгарячіша ділянка фронту – 48 атак у районах Попового Яру, Володимирівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Муравки, Миролюбівки, Горіхового, Дачного, Никанорівки, Новоукраїнки. Один бій ще триває. Знищено 96 росіян (з них 56 – безповоротно), 14 дронів, 2 укриття, пошкоджено 2 авто і 2 мотоцикли.
- На Новопавлівському напрямку відбито 7 атак у районах Олександрограда, Зеленого Гаю, Вільного Поля, Новохатського та Зеленого Поля, ще 1 бій триває.
- На Гуляйпільському напрямку боїв не було, але росіяни завдали авіаудару некерованими ракетами по Білогір'ю.
- На Оріхівському напрямку українські сили відбили 2 атаки біля Плавнів.
- На Придніпровському напрямку було 6 атак, усі відбиті.