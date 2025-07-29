Російські загарбники продовжують атакувати на ключових напрямках, найбільша активність противника зафіксована на Сході, однак значних змін лінії фронту не відбулося. Українські захисники відбили більшість атак, зокрема в найгарячіших районах – Покровському та Лиманському.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка поточна ситуація на фронті?

У Генеральному штабі зазначили, що з початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях захисників України й населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував 6 ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.