Біля Бахмута утворився полігон для знищення окупантів: оперативна обстановка від Світана

В Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти нібито зайшли на заводський комплекс "АЗОМ" у Бахмуті. У такому випадку нашим бійцям навіть стане легше знищувати живу силу та техніку загарбників, адже їх видно як на долоні.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він наголосив, що ми використовуємо Бахмутський плацдарм, аби знищувати більшу частину противника.

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Окупантам складно наступати біля Бахмута

Світан зазначив, що заводський комплекс "АЗОМ" у Бахмуті – багаторівневе підприємство. Тобто воно має кілька підземних технологічних рівнів, а також певні зовнішні системи комунікацій.

Там добре оборонятися. Тобто це хороший рубіж, щоб оборонятися,

– заявив полковник ЗСУ.

Однак, наголосив військовий експерт, звідти доволі складно наступати та нападати, оскільки доводиться виходити з укриттів, через що окупантів стає видно як на долоні.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

ЗСУ знищують росіян, як на полігоні

Полковник ЗСУ зауважив, що наші війська пересуваються переважно по підземних комунікаціях, тобто приховано в режимі оборони. Росіянам же доводиться йти згори.

Вони, як на долоні для нашої артилерії, снайперів та певних систем, тих же мінометників. Тобто це один із полігонів для знищення росіян, який зараз утворився,

– пояснив Світан.

За його словами, там є ще кілька таких позицій, зокрема, підхід зі сходу до річки Бахмутки, підхід з півдня до шосе. Ворогу же обов'язково треба підійти до шосе, а це можливо лише через відкритий простір. Тож окупанти не можуть підійти ні технікою, ні живою силою, адже будь-яке висування означає миттєве знищення.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот DeepStateMAP

Він додав, що ми використовуємо Бахмутський плацдарм, аби знищувати більшу частину противника. Тому що окупантам доводиться наступати по відкритій місцевості, їм ніде сховатися, оскільки поки що немає зелені. Тож кожного дня там ліквідується до батальйону росіян, або ж вони стають трьохсотими.

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