Гострі бої у Торецьку та Часовому Ярі, позиції переходять із рук у руки: огляд боїв і карти ISW

На фронтах України та Росії за добу 19 січня відбулися зміни на кількох напрямках. Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Американські експерти з ISW підтвердили просування окупантів, а також показали оновлені карти боїв. 24 Канал розповідає докладніше. Дивіться також Окупанти планують посилити наступ на Покровськ: ISW розповів про стягування військ до міста Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 20 січня Російські війська просунулися на південь від Суджі в Курській області 19 січня, зокрема в східну Курилівку. Також вони продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися.

в Курській області 19 січня, зокрема в східну Курилівку. Також вони продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися. Але просунулися вздовж російсько-українського міжнародного кордону на північний схід від Куп'янська і на північний схід від Лимана. У напрямку на Борову просувань не було. Те саме стосується і Сіверського напрямку.

і на північний схід від Лимана. У напрямку на Борову просувань не було. Те саме стосується і Сіверського напрямку. Як російські, так і українські сили просунулися в Часовому Ярі. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на Вогнетривкому заводі в центрі міста, а окупанти пройшли вулицею Толстого в західній частині Часового Яру. Бойові дії в Україні та Росії за 19 січня / Карти ISW Також обидві армії мали просування на Торецькому напрямку. Опубліковані 19 січня геолокаційні кадри свідчать, що українські сили відбили втрачені позиції в південній Щербинівці, а російські війська просунулися на північ до Торецької шахти та на північний захід уздовж вулиці Разіна.

напрямку. Опубліковані 19 січня геолокаційні кадри свідчать, що українські сили відбили втрачені позиції в південній Щербинівці, а російські війська просунулися на північ до Торецької шахти та на північний захід уздовж вулиці Разіна. На Покровському напрямку просувань не було, але росіяни просунулися на північний захід від Курахового, зокрема на південний захід від Старих Тернів . Російські сили також просунулися далі у Великій Новосілці, зокрема у східній її частині.

. Російські сили також просунулися далі у Великій Новосілці, зокрема у східній її частині. У Запорізькій області на північ від Роботиного в районі Новоданилівки були атаки, та без просувань. Те саме стосується Дніпровського напрямку. Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Курській області та поблизу Куп'янська, Лимана, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки. Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Курській області та поблизу Куп'янська, Лимана, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки. Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька.