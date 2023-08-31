Росія вивела в море "Буян-М", супутникові знімки аеродрому в Пскові: хронологія 554 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 1,5 року. Сили оборони наступають, для звільнення від окупантів усіх наших територій. Агресор продовжує вдаватися до терору мирного населення.

Що відбувається на фронті, в тилу та на міжнародній арені, про боротьбу українців проти російських загарбників, нові воєнні злочини окупантів та головні події 31 серпня пише 24 Канал.

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ЗМІ припустили, що українські спецслужби та ЗСУ змогли здійснити мінімум дев'ять атак на авіабази країни-агресора. На цих летовищах було знищено або пошкоджено щонайменше 24 ворожих літаків. Підрахунки ведуть від початку повномасштабного вторгнення.Речник командування Повітряних сил припустив, як відбуватимуться масовані атаки росіянами восени. Окупанти, ймовірно, готуються до обстрілів нашої держави різною зброєю. Юрій Ігнат зазначив, що російські військові можуть у масованих атаках України восени й взимку 2023 і 2024 років спиратися на удари "Шахедами". Адже їх ворог може виготовити швидше і дешевше, ніж крилаті чи балістичні ракети.

01:45 З'явилися перші супутникові знімки після вибухів на аеродромі в Пскові. На кадрах Planet Labs видно, що як мінімум два літаки типу Іл-76 зазнали значних пошкоджень.

Наслідки "бавовни" на Псковському аеродромі / Фото "Схем"