Росія вивела в море "Буян-М", супутникові знімки аеродрому в Пскові: хронологія 554 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 1,5 року. Сили оборони наступають, для звільнення від окупантів усіх наших територій. Агресор продовжує вдаватися до терору мирного населення.
Що відбувається на фронті, в тилу та на міжнародній арені, про боротьбу українців проти російських загарбників, нові воєнні злочини окупантів та головні події 31 серпня пише 24 Канал.
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ЗМІ припустили, що українські спецслужби та ЗСУ змогли здійснити мінімум дев'ять атак на авіабази країни-агресора. На цих летовищах було знищено або пошкоджено щонайменше 24 ворожих літаків. Підрахунки ведуть від початку повномасштабного вторгнення.02:19
Речник командування Повітряних сил припустив, як відбуватимуться масовані атаки росіянами восени. Окупанти, ймовірно, готуються до обстрілів нашої держави різною зброєю. Юрій Ігнат зазначив, що російські військові можуть у масованих атаках України восени й взимку 2023 і 2024 років спиратися на удари "Шахедами". Адже їх ворог може виготовити швидше і дешевше, ніж крилаті чи балістичні ракети.
01:45 З'явилися перші супутникові знімки після вибухів на аеродромі в Пскові. На кадрах Planet Labs видно, що як мінімум два літаки типу Іл-76 зазнали значних пошкоджень.
Наслідки "бавовни" на Псковському аеродромі / Фото "Схем"
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Попри санкції, діти російської "еліти" відвідують дорогі курорти Європи. Так, на одному з них помітили доньку підсанкційного російського олігарха Андрєя Скоча – Варвару. Компанію їй склав син віцепрем'єра країни-агресорки Євгеній Мантуров. Його батько також перебуває під санкціями Заходу.00:38
Ввечері 30 серпня росіяни вивели у Чорне море ракетоносій "Буян-М". Цей корабель може переносити на собі ракети типу "Калібр".00:06
Адвокат патрульного, який застрелив чоловіка
у Дніпрі, Юлія Сегеда попросила журналістів про виважене висвітлення подій. Деталі обіцяла оприлюднити згодом, адже є таємниця слідства. Також розповіла, що поліцейський затриманий, буде суд, на якому оберуть запобіжний захід.