Війна з Україною: лавров спінився через оприлюднення розмови Макрона з путіним

Тут лавров обурився рішенням Макрона опублікувати запис телефонної розмови з путіним (у рамках документального фільму про його провальні зусилля переконати путіна не розпочинати війну в Україні).

Так от лавров сказав, що дипломатична практика не допускає односторонньої публікації таких записів.

Читайте Серпень буде гарячим: російські ЗМІ вибухнули планами Кремля щодо України

Брехня кремля

Втратив пам'ять, мабуть, від нескінченої брехні. На початку цього ж року мзс рф, як ні в чому не бувало, опублікувало листування з Німеччиною та Францією в рамках Нормандського формату.

В росії – це вже давно така публічність без публічної сфери. Публічна сфера – це коли є й ті, що говорять, й ті, що думають, і це частина одного процесу.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливо Кримінальний шлейф вражає: кого окупанти хочуть поставити біля керма окупованого Мелітополя

Це не про росію. Там зникають й ті, що говорять, й ті, що думають. Маячню та безкінечну брехню лише формально можна віднести до "говорити".

Цікаво – Україна загнала путіна в кут, з якого він не вибереться: дивіться відео