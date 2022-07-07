Війна з Україною: лавров спінився через оприлюднення розмови Макрона з путіним
Джерело:фейсбук Олесі Яхно
Тут лавров обурився рішенням Макрона опублікувати запис телефонної розмови з путіним (у рамках документального фільму про його провальні зусилля переконати путіна не розпочинати війну в Україні).
Так от лавров сказав, що дипломатична практика не допускає односторонньої публікації таких записів.
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Брехня кремля
Втратив пам'ять, мабуть, від нескінченої брехні. На початку цього ж року мзс рф, як ні в чому не бувало, опублікувало листування з Німеччиною та Францією в рамках Нормандського формату.
В росії – це вже давно така публічність без публічної сфери. Публічна сфера – це коли є й ті, що говорять, й ті, що думають, і це частина одного процесу.Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.
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Це не про росію. Там зникають й ті, що говорять, й ті, що думають. Маячню та безкінечну брехню лише формально можна віднести до "говорити".
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